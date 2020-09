En Santa María, un empleado escrachó a concejal del Frente de Todos

Este episodio se dio en Santa María cuando un empleado escrachó al concejal del Frente de Todos, Roberto Cáceres. El Concejal por Santa María es además es funcionario judicial y docente. El escrache tuvo que ver con la exposición del empleado municipal por obligarlo a entregar el 50% de su salario. Y esto no queda aquí, este accionar beneficia a un hermano del funcionario.

Además se resuelve como un favor por haberlo hecho ingresar en las dependencias administrativas del Concejo Deliberante de esta localidad. Por su parte y después de dos meses, el empleado que responde al nombre de Jonatan Batallán, se habría negado a continuar con esta maniobra. La decisión de Batallán se concretó ante las reiteradas amenazadas por represalias.

Esto indudablemente sehizo un hecho ya que finalmente se cumplieron las amenazas y allí fue notificado que se quedaba sin trabajo. Al momento, el joven expresó: “Me vi obligado a hacer esto público porque me parece una total cobardía el acto de él hacia a mi persona ya que me obligaba a parle el 50 por ciento de mi sueldo a su hermano”.

El testimonio que se conoció hoy continúa: “Yo empecé a negarme, entonces comenzó a hostigarme, a hacerme una persecución laboral y a faltarme el respeto”. A su vez, el muchacho remarcó: “Cuando me dijo que le debía dos meses me dio de baja”. Asimismo, Batallán enfatiza en que Cáceres fue claro cuando le dijo: “Si no le pagas lo que tenés que pagarle yo te echo”.

Luego de esta situación el empleado se vio obligado a hacer público esto sintiéndose amanezado y resguardando su integridad y valores: “Que todo el mundo sepa la clase de legislador que tenemos en el Concejo Deliberante“. Pareciera que dentro de la administración del Estado y en todos los niveles sobre lo que más se conoce o trabaja es la corrupción.