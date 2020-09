¿Catamarca tiene circulación comunitaria del coronavirus?

En la jornada de este miércoles, el Comité de Operaciones de Emergencia lanzó un video comunicando la situación epidemiológica de la provincia. Esto se dio porque Catamarca registró 18 casos de coronavirus, una de las cifras más altas registrada hasta el momento. En la filmación, la ministra de Salud aclaró que la provincia puede tener circulación comunitaria de la enfermedad.

Los casos de coronavirus en la provincia aumentaron exponencialmente en la última semana. En un principio, el gobierno había decidido volver a la fase 1 del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Con el pasar de los días, y al no registrar circulación comunitaria, el Comité de Operaciones de Emergencia decretó el regreso a la etapa de distanciamiento social.

La circulación comunitaria es un factor fundamental para saber en que etapa de la cuarentena puede estar una provincia. Hasta el momento, el Ministerio de Salud había registrado el nexo epidemiológico de todos los pacientes infectados de coronavirus. A pesar de esto, la ministra Palladino hizo un anuncio este miércoles por la noche que causó preocupación.

La ministra aclaró que no habían podido registrar el nexo de uno de los pacientes, y si no se encontraba se iba a declarar la circulación comunitaria en la provincia. Al respecto, el presidente del Colegio Médico, Guillermo Martínez, manifestó que “esto se determina cuando ya no es factible relacionar los casos confirmados de personas contagiadas a partir de uno conocido y generar la cadena de contagio”.

Además, en diálogo con Radio Valle Viejo, Martínez agregó: “Cuando los casos son importados es factible identificar y aislar a esas personas. También a los que tuvieron contacto estrecho con ellos. Pero cuando el coronavirus circula en forma comunitaria no hay posibilidad de poner en cuarentena a todos los contactos. Esto complica el trabajo del equipo de Salud”.