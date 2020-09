El concejal de Santa María denunciado le respondió a su exempleado

En la jornada de este martes se encendió la polémica en el municipio de Santa María. Un exempleado del concejal Roberto Cáceres hizo una publicación en Facebook y expresó que él tenía que dejarle la mitad de su sueldo al hermano del edil. Por esta razón, el miembro del Honorale Concejo Deliberante salió a responderle y aseguró que las expresiones le parecieron “horrorosas”.

Jonatan Batallán encendió la polémica en Santa María con una publicación en Facebook. En la misma, manifestó: “Me vi obligado a hacer esto público porque me parece una total cobardía el acto de él hacia a mi persona, ya que me obligaba a darle el 50 por ciento de mi sueldo a su hermano. Cuando me negué, el concejal Cáceres comenzó a hostigarme, a hacerme una persecución laboral y a faltarme el respeto”.

A su vez, el muchacho remarcó: “Cuando me dijo que le debía dos meses me dio de baja”. Asimismo, Batallán enfatiza en que el concejal Cáceres fue claro cuando le dijo: “Si no le pagas lo que tenés que pagarle yo te echo”. Luego de esta situación el empleado se vio obligado a hacer público esto sintiéndose amenazado y resguardando su integridad y valores: “Que todo el mundo sepa la clase de legislador que tenemos en el Concejo Deliberante“.

Luego de esta polémica, el miembro del Honorable Concejo Deliberante salió a defenderse. El concejal aclaró que Jonatán Batallán trabajó con él en la gestión de los Valles Calchaquíes. Igualmente, afirmó que el mismo nunca se adaptó al trabajo requerido y que nunca tuvo las condiciones idóneas para cubrir el cargo. “Le llamé la atención, pero no cambió”, afirmó en diálogo con Cae el Telón.

A su vez, el concejal del Frente de Todos agregó que desde junio no se pudo comunicar con Batallán. “Él se ausentó en ese mes. Nosotros le habíamos propuesto ponerle una persona para que lo ayude en la parte administrativa pero no quiso. Le mandé un mensaje diciendo que debía cumplir con un compromiso y nunca lo hizo. Por estos factores ya no trabaja para mí”.