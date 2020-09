Casa del IPV de hermano de funcionario no habitada en Tinogasta

Tal como lo presentó El Aconquija, la entrega de casas en el departamento Tinogasta fue problemática porque se cambió la lista de beneficiarios a último momento encima los que quedaron fuera no pudieron hacer un descargo ni tuvieron tampoco explicaciones, solo burocracia y más burocracia. Ahora los vecinos denuncian que la vivienda entregada al hermano de un funcionario municipal permanece deshabitada, no vive nadie.

La denuncia se hizo a través del correo de lectores de El Aconquija. Los vecinos aseguran estar indignados: “Entregaron unas viviendas hace un mes en Tinogasta, salió adjudicado el hermano del funcionario Daniello Cerezo, se trata de Juan Cerezo, este y su pareja aún no habitaron la vivienda y ya hace 1 mes y 4 días de su entrega. Impugné la misma y no tuve la suerte que me la adjudiquen y yo hace muchos años que estoy inscripta en el IPV”.

Los vecinos de Tinogasta afirman que llamaron al organismo. Ahí les dijeron que debían denunciar pero tanto la entrega como la denuncia se manejan políticamente por lo que nada prospera si no es por el favor de un dirigente, conocido o familiar vinculado al poder de turno. Los tinogasteños se consideran estafados. Aseguran que se está cometiendo una injusticia sin que tampoco la preocupación pase por resarcir el daño o corregir errores del Gobierno. Incluso el Gobernador asistió al acto de entrega.

Los perjudicados y vecinos del mismo barrio confirmaron que no ven a nadie en la casa y que solo aparecen para dar algunas señales de vida simulando habitarla. “Ellos solo van por la mañana a dar una vuelta y dejan la luz prendida a la noche. Son los únicos de este barrio que aún no se mudaron”. Agregan que si no la quieren o no la necesitan que deberían renunciar y darle la vivienda a alguien que realmente no tenga dónde vivir.

Llama la atención el mecanismo oficial y el control posterior a la entrega de viviendas pues todos saben que nadie vive ahí, los únicos que desconocen son las autoridades. Te invitan a denunciar pero tampoco parecen las autoridades dispuestas a facilitar o hacer justicia sin que tengan que pelearse vecinos con vecinos. Estas injusticias se suman a otras que promueven el descreimiento en los partidos políticos que toman el poder y, lo que es peor, en las instituciones.