Los Súper Chinos sin control ni medidas sanitarias en Catamarca

Desde la mitad del mes de marzo, todo el país está viviendo una difícil situación por la pandemia del coronavirus. Esto provocó que todos los locales esenciales extremaran las medidas de prevención y de higiene en sus instalaciones. En este contexto, los vecinos de Catamarca denuncian que los súper chinos no respetan ninguna de estas precauciones.

Los súper chinos siempre generan polémica en todo el país. Muchas veces estos negocios han sido clausurados por vender productos vencidos, o también existe el mito de que “apagan las heladeras” en las noches. Sin embargo, estos negocios son una solución para las personas, ya que muchas veces están instalados en los barrios donde no hay otros supermercados grandes.

En el mes de junio, Un lector de El Aconquija logró captar el momento justo, en que desde el auto viejo, descargan carne en super chino sin ningún tipo de medidas higiénicas y que explican el precio más bajo al momento en que los chacareros van a hacer las compras. A pesar de la exposición ninguna autoridad tomó cartas en el asunto para que esto no suceda más.

La pandemia del coronavirus va de la mano con la emergencia económica por lo que los vecinos van a caer donde hay ofertas o productos más baratos pero el riesgo es alto, porque muchas veces los súper chinos no se cumplen las medidas de higiene. En este momento de confinamiento, la población busca los locales de cercanía, para evitar la circulación, y justamente estos negocios son super chinos.

En la jornada de este viernes, otro lector se comunicó con El Aconquija. Esto para informar irregularidades de un supermercado chino ubicado en Avenida Los Terebintos en la Capital provincial. Aseguró que este local no tiene el termómetro para tomar la temperatura corporal, no se respeta el distanciamiento y no tienen policía. Básicamente no cumplen con ninguna clase de cuidado.