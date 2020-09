El WhatsApp del intendente “Telchi” Ríos a los comerciantes rebeldes

El intendente, Daniel “Telchi” Ríos, les habló a los comerciantes que quedaron fuera de las actividades habilitadas buscando bajar la espuma de empresarios que amenazan poner en jaque al COE y al jefe comunal belicho por no compartir el criterio. Para ellos no tener en cuenta lo económico empeorará el aspecto sanitario, puesto que empuja a la comunidad hacia actividades clandestinas por cuestiones básicas de subsistencia alimentaria. Para los empresarios, no hay que prohibir, hay que aprender a convivir con el virus.

El tema no es baladí, se trata de tener o no para comer, de pasar la pandemia sin llegar necesariamente a la quiebra económica (que al mismo tiempo -según afirman- complicaría lo sanitario), de hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Cómo lograr un equilibrio acentuando la prevención sanitaria sin perder de vista lo financiero, término técnico de las ciencias económicas que no es otra cosa que llevar el pan a la mesa, planteo comprensible para cualquier padre, madre o cabeza de familia.

De acuerdo a la información a la que accedió El Aconquija, el intendente de Belén les mandó un WhatsApp a los comerciantes que se declararon en pie de guerra porque las medidas del COE no contemplan todos los aspectos y consecuencia de la pandemia, incluso llegaron a decir que “el COE se burla”. Así, los empresarios desafían a las autoridades municipales y policiales porque aseguran que “la cosa no da para más”.

“Nosotros nos vamos a reunir mañana (por hoy) con la Cámara Económica. Vamos a tratar de solucionarles para el día martes, seguro va a haber novedades. Desde Provincia solo nos han autorizado lo que sale en el Decreto provincial”, sea apuró en expresar el jefe comunal belicho. Esto debido a que los empresarios estaban dispuestos a autoconvocarse. Querían enfrentar a la policía en caso de querer ir a clausurar alguno de los comercios que están en contacto.

“Vamos a hacer todo lo posible. Lo único es que yo les pido por favor es que cumplan con las normas. Esto porque hemos pasado una situación muy complicada así no se vuelve a repetir. Todos vamos a hacer un esfuerzo para salir adelante” dice en un segundo WhatsApp el intendente “Telchi” Ríos y que publica El Aconquija en exclusiva en esta nota. Los comerciantes belichos decidieron esperar hasta mañana, hoy limpiaban y ponían en condiciones los negocios. Sin embargo adelantaron que no están de acuerdo con estirar más allá del martes la agonía y que permanecen en estado de alerta.