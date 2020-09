Hacemos todo para la vuelta del dengue: Aguas servidas frente al Hospital

Seguramente el Gobierno les echará la culpa a los vecinos pero lo cierto es que el agua servida va a parar al frente del hospital. Podemos pasarnos la vida echándonos la culpa pero el riesgo sanitario no solo permanece en las calles de los barrios sino -lo que es el colmo- está en la puerta de entrada del principal centro de salud de Los Altos. Tal vez la pandemia desdibujó el dengue pero deberían saber que el mosquito volverá con el calor y las lluvias para sumarse a las plagas que nos azota (entre ellas el covid-19).

El agua servida viaje kilómetros contaminando y destruyendo las calles de Los Altos hasta desembocar en el hospital. Es curioso que las autoridades municipales y provinciales sabiendo del riesgo sanitario no reacciones, jefe de área, director del nosocomio, intendente, funcionarios. Parece que desde el ministerio de Salud tampoco saben ni toman nota cuando visitan Los Altos. ¿Solo a algunos vecinos les preocupa que el panorama se complique más de lo que ya está complicado?

Es común el agua en la calle. Sucede en toda la provincia, desborde de tapas cloacales con olores nauseabundos que se sienten en todo el barrios a kilómetros. Horas, días, meses sin que la empresa estatal Aguas de Catamarca Sapem tome cartas en el asunto. Para peor ahora unificaron la factura y se paga por el servicio que se tiene, el que se tiene a medias y el que no se tiene. Lo importante para el Gobierno es recaudar, aunque uno viva como ciudadano de cuarta rodeado de agua servida.

A los hospitales les falta insumos y recurso humano. No tienen respiradores en media de una pandemia mundial donde esos aparatos son claves. El dengue ha sido una amenaza también, el frio del invierno logró correr al mosquito y por tanto contener la enfermedad pero con el regreso del calor y las lluvias, el problema vuelve a ser parte de la agenda pública. El hecho de lidiar con el covid-19 no nos libera de otras enfermedades que también matan. Un estudio de Conicet y la UBA determinó que el “agua turbia” es un mejor hábitat para larvas y pupas.

Al vecino le preocupa, los que no toman conciencia son los políticos y las autoridades sanitarias. Si hay vecinos irresponsables, el Estado debería multar o darles una solución a los vecinos responsables o que no tienen nada que ver con las pérdidas. Cómo sea, se convierte en una cuestión social que requiere la intervención del Gobierno de turno para prevenir y anticiparse. Justamente, prevenir es el aspecto más importante de la salud para no tener que lamentar muertes por un sistema sanitario costoso y defectuoso.