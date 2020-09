Pará, pará, pará… ¿vos me estás diciendo que la Intendenta tomó a su “ex” de secretario?

Basamos la nota en tres datos. La municipalidad de Valle Viejo informó sobre nuevos funcionarios. En segundo lugar la radio de Ricardo Gómez informó que el “ex” de la intendenta Susana Zenteno asumía una Secretaría en la comuna chacarera, y, en tercer lugar todos saben que Fernando Ravetti era ñoqui y cobraba un Punto Índice de la Provincia. Sin duda el conductor Fantino diría: “pará pará pará… ¿vos me estás diciendo que Susana tomó a su ex marido como secretario privado?

Fantino intenta entender todo lo que escucha, por eso repregunta o repreguntaría, algo que la prensa catamarqueña casi no hace. En la primera pregunta va incluido el elogio al funcionario, parecen dirigentes del partido gobernante. En este sentido, la censura oficial es menos visible o innecesaria, no hace falta, la autocensura se activa automáticamente. El político puede estar diciendo una barbaridad en vivo pero nadie lo interrumpe, al contrario, se lo felicita.

El contexto es de pandemia, y en pandemia se han dado muchas situaciones que no dejan de extrañarnos, diríamos insólitas, donde lo importantes es salvarse. La confesión ya no se hace en los templos religiosos, se hace en el cajero automático, que, no solo te perdona sino que te bendice escupiendo billetes del Estado. Si antes de la emergencia sanitaria, ser ñoqui no avergonzaba, menos ahora. Hay varios Zenteno que son ñoquis. ¿Qué es la vergüenza?

Con la asunción de Ravetti están blanqueando a un ñoqui. Pero no se emocione ni se ilusione mucho. Fernando no trabajará como Usted lo concibe, dejará de ser un ñoqui de la Provincia para hacer nada en la municipalidad de Valle Viejo. Es decir otra suerte de ñoqui (te lo explico más abajo). De todas maneras, convengamos que no es fácil hacer de secretario de la ex. Pregunta directa: ¿Usted lo haría? Me recuerda a un dicho: “si es por plata, no es deshonra”.

Aclaremos entonces que, más allá de las especulaciones del nuevo funcionario, Ravetti no va a manejar la agenda de Susana. Tampoco va a firmar nada porque el hombre mano derecha de la comuna es siempre el secretario de Gobierno. Es algo figurativo lo del ex marido de la intendenta Susana en la municipalidad de Valle Viejo. El practicismo en pandemia la gana por goleada a los moralistas. Del otro lado, el que tiene que cuidar la firma del Primer mandatario lo hace firmar cualquier cosa al Turquito. El coronavirus está haciendo estragos, ni el pata i lana se salva.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija