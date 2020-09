Efecto Kotler: Otros presos quieren la domiciliaria y hacen huelga de hambre

Luego de que saliera a la luz que Elian Kotler iba a recibir el privilegio de la prisión domiciliaria, otros internos se mostraron molestos. Muchos están realizando huelgas de hambres para que se le concedan los mismos beneficios, ya que aseguran que están en la misma situación. Familiares de los reclusos aclaran que muchos tienen el beneficio firmado hace 5 meses pero todavía siguen adentro del penal.

Días atrás te informamos, la defensa de Kotler pidió la realización de una Junta Médica para que los médicos del Cuerpo Interdisciplinario Forense del Poder Judicial dictaminen si Elian cumple la condena en su domicilio.Recordemos que el preso vip había estado fuera de las inmediaciones de su lugar de condena por estar internado desde el mes junio.

Kotler parece no tener intensiones en volver al Penal, ya que quiere continuar con los beneficios que tuvo siempre afuera y que también tuvo adentro. Este hecho no tendría lugar si no se tratara de una familia adinerada. En su estadía por el hospital estuvo con tobillera electrónica y sin custodia, lo que nos da una idea de cómo será el modo para la domiciliaria para él.

Esta situación generó mucha molestia hacia afuera porque la familia de la víctima no está conforme con la decisión. También entre los internos que están en una situación similar. A muchos se le viene negando la prisión domiciliaria por el tema del coronavirus y a otros porque “no hay suficientes tobilleras electrónicas”. Actualmente hay dos reclusos que están realizando una huelga de hambre.

Uno de esto es Alnolfo Claro, quien según los familiares tiene la orden para salir firmada desde hace 5 meses. Una vez más hay grandes diferencias en la Justicia de Catamarca, y es algo que se repite a lo largo del país. Parece que hay gente que por tener un cierto poder, puede acceder a beneficios más rápido que una persona normal.