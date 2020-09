Otro ñoqui en el Estado, esta vez un sobrino del Gobernador

Como siempre, se dice una cosa y se hace otra. El discurso oficialista habla de reducir el gasto público y terminar con los “ñoquis” pero cada dos días se puede leer en el Boletín Oficial de Catamarca que estamos llenando el Estado de Supervisores y Puntos Índices. Se trata de asesores o trabajadores encubiertos de un Gobierno peronista que se jacta de invertir en producción y combatir la vagancia. Esta vez el ñoqui es un sobrino del Gobernador.

¿Se puede o no se puede ser ñoqui en la era Jalil? ¿De qué depende? En un panorama difícil desde el punto de vista laboral, la designación de más supervisores levanta los más variados comentarios ¿qué supervisan? Evidentemente son compromisos políticos o familiares, sueldos que se pagan con fondos públicos aun cuando se trata de profesionales que podrían patear la calle y darse vuelta como independientes, o empresarios que tienen sus negocios pero que no quieren dejar pasar la oportunidad de aprovecharse del Estado.

Hubo nombramientos de dirigentes políticos muy cuestionados sin ninguna tarea específica, vagos sin otro trabajo que el de ser ñoqui. Hablamos de que le dieron un cargo de supervisor en Hacienda al sobrino del gobernador Raúl Jalil. Como sabemos se trata de una familia multimillonaria que podría ubicar a sus hijos, nietos, tataranietos en las empresa que gerencian y cuyos rubros son de público conocimiento (inmobiliario, automotores, farmacias, clínicas, etc, etc, etc)

Con fecha 04 de Septiembre de 2020, “Dcto. HP. Nº 1576- Desígnase al contador Aldo Nicolás Salgado DNI 33. 360. 353, en el cargo de Supervisor, Índice 1,40, en este Ministerio, para prestar servicios en la Secretaría de Compras y Abastecimiento, a partir de la fecha. Autorízase al Ministerio a adoptar las medidas pertinentes y efectuar las adecuaciones y reasignaciones presupuestarias de créditos que resulten necesarias, a fin de poner en inmediata ejecución de lo dispuesto”, consta en el Boletín Oficial de Catamarca.

Aldo es hijo de una de las hermanas de Raúl. Ya sabemos que la Corporación Jalil le vende al Estado por un monto millonario, y cada vez le factura más. El Gobernador se paga a sí mismo o le paga a la familia que mantiene muchas bocas de recaudación de las arcas públicas. Ahora la designación de su sobrino como Supervisor en “Compras y Abastecimiento”. La operación comercial no llama la atención de ningún fiscal porque para eso se avanzó con la Reforma judicial.

Se sigue inflando de burocracia al pobre Estado, se lo sigue estrujando, se lo vacía, no da más, pero seguimos, no vamos a parar hasta ponerlo en jaque, con todo tipo de discurso, los favoritos son los reformistas. Ellos, los gobernantes de turno le echaran la culpa al coronavirus, a la sequía, al gobierno anterior de signo contrario, al contexto internacional adverso, una excusa encontrarán, eso no importa porque sin duda sus patrimonios se acrecentarán lo mismo.