Pericias psiquiátricas y psicológicas a Kotler

La junta médica que evalúa la salud del preso vip Elian Kotler ahora pide pericias psicológicas y psiquiátricas. Elian -asesino al volante condenado a cumplir condena en el Servicio Penitenciario de Miraflores por matar a Pablo Camaño-, se encuentra hace meses en una clínica privada. Esto por una supuesta “infección urinaria” pero hoy la jugada va por el lado “anímico y mental”. El objetivo conjunto de la familia Kotler y la justicia catamarqueña es mandarlo a la casa con prisión domiciliaria al hijo de uno de los mayores proveedores del Estado.

Sin duda Elian no es tratado como un preso cualquiera. La influencia y el poder económico de su padre Raúl Kotler ha logrado favores de los funcionarios judiciales. Privilegios que los demás internos no tienen o no pueden, simplemente porque son pobres diablos que no tiene la “llave maestra”. Esta abre todas las puertas de las oficinas de la Justicia. El proceso de decisión recae en las manos de la Jueza Cabanillas que tiene toda una biblioteca para justificar los derechos del preso multimillonario declarado indigente para no resarcir a la familia de la víctima.

La justicia catamarqueña atiende con privilegios -casi digo “mimos”- al asesino y descuida a los verdaderos damnificados en esta historia. La doctora Natalia Páez, defensa de los Camaño, pelea contra un sistema político-judicial corrupto. Compuesto por funcionarios permeables a los intereses de los ricos al mismo tiempo que insensible e injusto con la mamá Analía, hermanos y familiares de la víctima. Eso no es administrar justicia, eso es estar al servicio de los millonarios del pueblo.

Parece que el joven Kotler no soporta el Penal de Miraflores pero darle la domiciliaria por infección urinaria era escandaloso. Se les ocurrió –porque son bastantes ocurrentes cuando se trata de hacer favores al adinerado- la pericia psiquiátrica. ¿Se volvió loco en la cárcel o ya estaba loco antes de matar? Por qué no se alegó esa locura durante el juicio. Ahí solo se reconoció que andaba borracho a altísima velocidad donde una persona perdió la vida.

Además, si a Elian lo afectó psicológicamente estar en el Servicio Penitenciario, no solo hay que buscarle un lugar más cómodo con DirecTV y aire acondicionado para que cumpla la condena sino que cualquier interno podría pedir que se le hagan pericias psiquiátricas porque estar encerrado las 24 horas durante años es una locura. Pero para esos indigentes la Dra Cabanillas seguramente no tendrá las mismas consideraciones. Una junta médica para un negrito que no tiene dónde caerse muerto sería mejor que ni llame. Es más, lo ideal sería que lo alcance el coronavirus.