Preocupa el estado de la educación online

En el día de hoy, el ministro de Educación de la provincia, Francisco Gordillo declaró su preocupación, ya que la educación virtual resaltó un número grave de falta de participación de gran parte de los alumnos del Nivel Secundario. Las clases realizadas por los docentes demuestran un problema recurrente.

Es por ello, que Gordillo expresó que la estadística realizada en tres departamentos “no muy poblados” reveló un dato preocupante: “alrededor de 600 alumnos no participaron ni se conectaron en este tiempo”. Tantos meses de virtualidad han agotado a los chicos que están en el nivel secundario y no muestran interés en las clases.

Si bien los chicos de las edades correspondientes al nivel secundario son cibernautas natos, ya no pretenden seguir la educación de manera online. De esta manera, Gordillo mencionó que “no hay certeza que se pueda volver a la presencialidad porque después de varios intentos tuvimos que volver atrás”.

Manifestándose con sinceridad, Gordillo mencionó que no hay manera que el sistema educativo no dependa de la situación epidemiológica que azota a todo el mundo. Todos los intentos hechos para no perjudicar la educación de los más chicos cayeron como fichas de dominó.

Finalmente, confirmó que el ciclo lectivo terminará en diciembre, como sucede comúnmente, pero ésta vez se analiza la posibilidad de extender una semana de la fecha oficial prevista. Recordemos que Catamarca quiso ser una de las primeras provincias en comenzar el ciclo lectivo, contaba con el protocolo vigente para poner en marcha la educación presencial pero la pandemia fue mas fuerte.