ATE señaló las negrigencias de los municipios

Uno de los primeros ítems que expusieron los gremialistas fue sobre la complicada situación salarial. Esto se debe a que no todos los Intendentes de Catamarca accedieron a aumentar el sueldo a sus empleados. Arévalo enfatizo en el 21% de aumento que es un compromiso desde el gobierno provincial.

La solicitud inicial es que este compromiso sea extensivo en cada municipio catamarqueño. Por el momento pocos intendentes se hicieron eco para generar los aumentos previstos en la administración pública. El pago debería darse a partir en octubre, en cada uno de los lugares. También argumento que no admitirán ningún tipo de “picardía” por parte de los funcionarios.

“Algunos no dan ni siquiera el Mínimo vital y móvil” indico el Secretario de ATE. A su vez aseguro que otros quieren cubrirlos con bonos dados anteriormente. “Ningún municipio quiere establecer esta medida por la inflación constante en el país” aseguro durante la conferencia

Es que según los gremialistas esta no es una paritaria sino un espacio de discusión previo. La segunda etapa de discusión sobre los sueldos de los empleados será en la primera quincena del mes de noviembre. En la cual se constatará el porcentaje correspondiente al sueldo de enero.

También aclararon que no aceptaran la cobertura de haberes anteriores en lo que concierne el 21% que exigen. Esto, según los funcionarios, no debería sumarse ya que son derechos adquiridos por los trabajadores. Cada municipio tiene problemáticas particulares. Por lo que explicaron que cada caso es tomado de manera diferente según los derechos que se vulneren.

Ejemplos de Municipios que hacen mal las cosas

En Icaño, hay una clara vulneración de los derechos laborales. El retraso de los salarios es insostenible. Por ello es que durante la semana próxima los dirigentes del gremio estarán en el lugar para pedir respuestas. Esto se debe a que constantemente están buscando solución y desde la municipalidad no dan señales.

Cabe destacar que en algunos lugares ya cerraron en 3 mil o 5 mil. Aunque un ejemplo de lo que se hizo mal es en el municipio de Frey Mamerto Esquiú. Ellos dieron un adicional, pero lo que quieren integrar al 21%, “estas avivadas no las vamos a permitir” enfatizó Ricardo Arévalo. En este lugar pedirán audiencia ya que hay claras irregularidades en los sueldos. Sobre todo, en los aumentos irrisorios a quienes están en puestos políticos.

En Valle Viejo, afirmó en la conferencia que la problemática esta atravesada por la falta de vestimenta de los trabajadores recolectores de residuos. En caso de no llegar a una solución inmediata no saldrán a trabajar. Por lo menos será hasta que pongan en marcha los protocolos establecidos a nivel nacional. Los cuales no se respetan.

El compromiso desde el gobierno nacional debe respetarse. Este establece claramente un aumento del 21% de haberes. Esta medida es una recomposición salarial sobre quienes más lo necesitan, ya que es uno de los sectores que menos ganan.