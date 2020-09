Polémica en valle Viejo por un proyecto plagiado a la Capital

Una polémica se desató en el seno del Concejo Deliberante del tranquilo municipio de Valle Viejo. Algo que debería ser un proyecto consensuado de y de rápido tratamiento como el de la creación de la Caja de Crédito terminó inmerso en una tremenda polémica, luego de que los concejales del oficialismo acusaran a los opositores de haber presentado un proyecto plagiado al Concejo captalino.

“En marzo, la municipalidad ya había presentado el proyecto de creación de la Caja de Crédito, pero los concejales de la oposición no quisieron aprobarlo, y después presentaron otro que suponíamos que era algo unificado, que se trataba de un proyecto más amplio, superador, y nos damos con que es el mismo proyecto que presentaron en la Capital, es un copia y pegue de ese proyecto”, explicó en declaraciones radiales la concejal Belky Pennise

Pero lo que más asombró a todos fue la respuesta de los acusados, que no sólo reconocieron el plagio, sino que además lo justificaron abiertamente. “Obvio, lo bueno se copia y se pega, y lo dijimos antes y por Secretaría pueden decir desde cuándo está este proyecto acá. ¿Recién ahora lo quiere debatir la concejal Pennise? Ya se está terminando el año, ¿cuándo lo iban a tratar? Y no es que lo imponemos, está en comisión y lo tratamos y no vamos a estar esperando hasta no sé qué, lo ponemos en la mesa y se trata”, justificó Javier Espinoza durante la sesión que se realizó ayer.

“Si fuera por la concejal Pennise -agregó- ni se trata. Porque ni siquiera lo solicitó ni nada, ni el Ejecutivo, que está pensando en otra cosa como a qué familiar pone ahí como adscripto”, señalo en relación a las denuncias por nepotismo que recibió el gobierno municipal. “¿Cuánto más vamos a esperar? ¿Esperamos al verano o en qué otra temporada? Vaya aprendiendo que falta poco para que termine el año legislativo y es una cuestión de doble lectura”, señaló.

Pero, al margen de las chicana, el edil del municipio del oeste catamarqueño siguió con las justificaciones, por haber, literalmente, copiado un proyecto de otra jurisdicción. “El municipio capitalino lo hizo bien, está bien ese proyecto; trajimos todo lo que teníamos que traer de ahí” remarcó. Finalmente la polémica, pudo más que el bienestar general y debate diluyó el tratamiento del proyecto, que finalmente no se aprobó.