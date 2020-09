COE Catamarca: confirman la Circulación Comunitaria

Hace instantes, el Comité Operativo de Emergencia declaró que la provincia confirma su estado de circulación comunitaria. Tras un estudio minucioso de focos y numerosos casos en los que no se podía hallar el origen de la enfermedad en varios pacientes, dio como resultado el comienzo de una nueva etapa: Catamarca confirma que existe circulación comunitaria.

A través de la actualización oficial de la situación epidemiológica de la provincia por parte del Comité Operativo de Emergencia, quién estuvo a cargo Claudia Palladino y el director del Servicio Penitenciario, Dr. Daniel Romero. El video publicado no sólo dio las cifras de nuevos casos del día viernes, sino que también explicó de qué trata esta circulación comunitaria.

Allí, Palladino declaró: “¿qué significa circulación comunitaria? que cualquier persona, aunque no tenga antecedentes de ser un contacto estrecho o de haber viajado, puede contagiarnos de covid” esto es ya sea si tiene o no síntomas. Además mencionó que la edad promedio activa de casos es de los 35 años, e insisten en el cuidado de los familiares mayores con patologías de riesgo.

Las medidas preventivas serán reforzadas una vez mas, “tiene que ver con la adherencia de cumplir con los protocolos en aquellas actividades que están permitidas y no realizar las que no están permitidas” Porque las que no están permitidas son las que tienen mayor riesgo de contagio.

“Nosotros buscamos al virus” sentenció palladino, para luego darle la palabra al Dr. Daniel Romero, actual director del Servicio Penitenciario, mencionó que el penal de Miraflores está bajo un “sistema burbúja”, el pabellón queda blindado y no tienen contacto con ningún otro personal. En caso de empeorar la salud de alguno, será inmediatamente trasladado al hospital Malbrán.