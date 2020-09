¿Cuáles son los nuevos montos de las multas en Catamarca?

Catamarca está sufriendo un grave brote de coronavirus como no había tenido hasta el momento. En la jornada de este viernes, el Comité de Operaciones de Emergencia confirmó que hay circulación comunitaria en el territorio. A pesar de esto, desde el gobierno creen en la responsabilidad de los ciudadanos y por esto no se retrocedió de fase. Igualmente, se subieron los montos de las multas para aquellos que no cumplan con las medidas de prevención.

Hay mucha gente que todavía no entiende la gravedad de la pandemia del coronavirus. En la actualidad, las fiestas y las reuniones sociales están prohibidas en todo el territorio nacional, hay muchos que la siguen realizando sin importarles la salud de los demás. A pesar de que la policía actúa cada vez que hay una celebración, las advertencias no alcanzan.

Semanas atrás, cuando Catamarca volvió a la fase 1, el nuevo ministro de Seguridad, Aguirre, explicó que se decidió establecer un sistema de multas económicas. Con el aumento de casos en la provincia, y con la declaración de la circulación comunitaria en el territorio, el gobierno decidió aumentar las sanciones por incumplir con las medidas de prevención.

Los nuevos montos de las multas van desde los 2 mil pesos hasta los 100 mil dependiendo de la gravedad de la infracción. Los ciudadanos que no cumplan con el uso del barbijo obligatorio pueden recibir una sanción de 5 mil pesos. Por su parte, el incumplimiento del protocolo correspondiente en actividades económicas, deportivas, sociales y artísticas tendrá una de 30 mil pesos.

Además, establecieron que si detecta una reunión social, los participantes pueden tener una multa que va desde los 15 mil pesos hasta los 20 mil. Romper la cuarentena al ingresar a la provincia tendrá una sanción monetaria de hasta 100 mil pesos. Todos aquellos comercios que estén habilitados a funcionar y que no cumplan con el horario establecido pueden recibir una de 30 mil pesos.