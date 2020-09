Falta de insumos en comedores de Catamarca

Los cabecillas de las organizaciones que llevan adelante diariamente los comedores, manifestaron su malestar porque no llegan partidas de alimentos. Según explicaron, están cansados de solicitar a Desarrollo Humano lo necesario para alimentar a las personas. Pero esta claro que no consiguen respuestas. Esto no es algo nuevo, sino que se viene generando desde julio, momento en que manifestaron por primera vez el problema.

El comedor el Ángel ubicado en Barrio Alem, se reunió con los referentes barriales y otros comedores. De este modo buscaron llegar a un acuerdo para tomar medidas y avanzar. También describieron que no están recibiendo ningún tipo de carnes o verduras que son necesarias ´para aportar valor nutricional.

Esto no es algo que sucede solo en estos barrios sino están en conocimiento que en gran parte de la provincia padecen de la ineptitud de los encargados de Desarrollo Humano. Tal como dieron a conocer, solo asisten un 50% en comparación de años anteriores. Además, se debe tener en cuenta que la pandemia contribuyo al crecimiento de asistencia en busca de ayuda alimentaria, ya sea por falta de trabajo o menor percibimiento salarial.

A su vez destacaron que en la gestión de la Señora Gladis Rodriguez tuvieron excelente trato y jamás los dejo desamparados como sucede hoy. En la actual gestión deben rogar por mercadería y lo que llevan resulta insuficiente. Lo peor es que de poco en comparación con la necesidad, sino que también manda a militantes a controlar y retirar la mercadería “sobrante”.

Actualidad de los comedores en Catamarca

Algo que realizan para poder brindar un servicio a la comunidad que les sea nutritivo es pedir en las ferias verduras y carnes. En algunos de los comedores asisten más de 200 personas y señalaron que desde la entidad encargada de asistirlos les enviaron mercadería en mal estado. Otro de los solicitantes es contención psicológica teniendo en cuenta las personas que van, pero también se les fue negado.

En la actualidad existen 13 comedores infantiles y 18 comedores emergentes. A estos números se les suma que cada barrio populoso posee su correspondiente asistencia a los vecinos. Cada lugar brinda por lo menos 3 comidas diarias a familias en estado de vulnerabilidad. Algo que se acrecentó desde el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio.