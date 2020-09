Según fuentes del Gobierno “todo el 2021 vamos a usar barbijo”

Esta información es la misma que recibió el Presidente de la Nacion, Alberto Fernánez por una infectóloga que lo asesora personalmente. Lo planteado por Ángela Gentile que es parte del miembro del Comité de expertos del Gobierno, podría declarar qué se espera y cuál será el rumbo de la pandemia cuando de comienzo en el 2021.

La especialista mencionó que la evaluación del panorama epidemiológico realizado en Argentina podría comenzar a tomar aspectos de convivencia con el virus, que hasta el día de la fecha deja un total de 711.325 nuevos casos en el país, mientras que el número de víctima fatales ascendió a 15.749, poniendo a Argentina como el 7mo país con mayor cantidad de infectados.

Por otro lado, Gentile destaca que “Todo lo que se realiza con protocolos es seguro, lo que no es seguro es hacer algo clandestino y a puertas cerradas. Eso es lo que promueve y facilita la transmisión”, es por eso que “es importante la responsabilidad individual” y el correcto uso del barbijo, del que recomendó acostumbrarse.

“Seguramente todo el 2021 van a seguirse los protocolos y vamos a tener que estar con barbijos, pero ya con un horizonte claro” se sinceró respecto a qué depara el año entrante con la lucha del coronavirus, en dónde se deberá “transitar el año escalonadamente, aumentando las coberturas de vacunación hasta generar la inmunidad de rebaño efectiva”, sentenció la asesora del Gobierno.

A esto menciona que el desarrollo de la vacuna podría llegar en marzo o abril pero a ciencia cierta no se sabe con exactitud cuando se va a comenzar la vacunación, “pero no es mágico, no quiere decir que cuando comencemos a vacunar se terminó todo” e hizo énfasis en que el 2021 nos traerá nuevamente cumpliendo el protocolo de preveción.