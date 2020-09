Cajeros sin plata: “Pancho” Mercado parece pintado en el Banco Nación

La falta de efectivo en los cajeros no colabora con la emergencia sanitaria. Se le pide la gente que no se amonte, se le restringe el horario de circulación con amenaza de iniciarles una causa judicial o meterlos presos pero la necesidad de hacerse con el dinero para comprar comida o cumplir con los compromisos mensuales se ve obstaculizada por la falta de gestión e ineficiencia de los responsables de mantener los cajeros con plata en un momento difícil, no solo desde el punto de vista sanitario sino también económico.

No te dejan pasar en los edificios del Banco Nación si no es con turnos y los turnos disponibles están muy lejos en el tiempo de las necesidades del cliente. Las autoridades no parecen entender la urgencia de las familias que han sabido esperar pero que también tienen que ir resolviendo. El faltante de dinero en los cajeros es un problema eterno que ni siquiera se pudo suplir en pandemia, a pesar de que es un tema clave para evitar la aglomeración y que Catamarca tiene un dirigente en el directorio del Banco por un decreto de Alberto.

La limpieza o prevención en los cajeros también es notable. Algunas medidas solo se hacen en horario comercial, después quedan semi abandonados hasta que regresa personal policial o bancario al otro día. Hay lugares de mucha demanda con una importante cantidad de personas haciendo cola durante horas para hacer uso del cajero esperando por las dudas repongan dinero. No sé si vale la aclaración pero a veces los vecinos no tienen un peso en el bolsillo. Los mismos no pueden quedarse en casa o volver antes que termine el horario permitido para circular.

Había fuertes expectativas en Catamarca de que esta situación cambie de una vez por todas desde un decreto de principio de año que llevó la firma del propio presidente Alberto Fernández que designa a Francisco Mercado como nuevo director del Banco Nación. “Pancho” Mercado es hijo de Ángel Mercado, esposo de la exgobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpacci. El joven fue cuestionado porque se trata de un chef al frente de la entidad bancaria. Tiene la oportunidad de cambiar la historia pero aún no pasa nada.

El propio Gobernador opinó en su momento: “No sé de donde salió la información de que es cocinero. Fue jefe de gabinete los últimos 4 años y además jefe de campaña en donde obtuvimos el triunfo más amplio desde el regreso de la democracia. Es un orgullo para Catamarca que nos represente en el directorio y con el tiempo demostrará su valioso trabajo en pos del desarrollo de la provincia”.