De noche, sueñan conmigo

La pandemia saca lo mejor y peor de cada uno. Las palabras dicen mucho, más en este contexto. El cansancio no puede ser excusa para el dislate oficial cuando se precisa estar en eje. Por caso, la intendente fiambalense Roxana Paulón pasó de victimizarse porque la culpan de todo, a decir que sueñan con ella porque están obsesionados, incluso se animó a improvisar una nueva teoría antropológica basada en los que la critican y los que la adoran. Insólito.

1.-“Que la culpable de las muertes de las vicuñas soy yo, que la muerte de un chico es culpa mía, que los accidentes es culpa mía, pareciera que todo es culpa mía” pero “eso lo dejo para gente ignorante”, dijo Paulón. La estrategia de victimizarse para tener el derecho de tratar de ignorantes a los que tiene diferencia con la jefa comunal, además de trillado es cómico: Me recuerda al Chavo, “todo yo, todo yo, todo yo”. Si bien las responsabilidades nacionales, provinciales y municipales están bien delimitadas, los intendentes tienen que ver con todo, o no puede desentenderse de nada. Así que, tienen y no tienen que ver.

2.-“No duermen sin pensar en mí. En la noche sueñan y sueña conmigo es una obsesión que tienen”, expresó la intendenta creyéndose el pupo del mundo. Las personas tienen sus preocupaciones, sus vidas, su trabajo, sus hijos, sus nietos, y, en base a esa realidad giran sus sueños. Los políticos son una circunstancia. En medio de una pandemia, los vecinos solo pueden pensar o soñar en sobrevivir y en estar con la familia.

3.-“Es fácil criticar de la vereda de enfrente. Todos los que critican tienen intereses personales porque nosotros no lo tenemos, los intereses nuestros son los intereses de la sociedad, no son los intereses propios, ni de uno, son los intereses comunes” expresó la jefa comunal fiambalense. La odontóloga improvisó una curiosa teoría antropológica basada en los que la critican y los que no le critican.

Los que critican tienen intereses personales, por ende, lo que no la critican no tienen intereses personales, dicho impunemente por la intendente en la radio de un ex funcionario acusado de acoso sexual. Por primera vez en la historia de la ciencia, alguien sostiene que hay personas que no tienen intereses personales, se incluye al gabinete, militantes, periodistas con pauta oficial, vecinos que no la critican. Por supuesto, las pruebas que presentó Roxana Paulón son irrefutables. ¡En serio!

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija