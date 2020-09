Gobierno: avanza en la aplicación de otro test de coronavirus

Raúl Jalil y Claudia Palladino encabezaron una reunión con laboratorios privados y personal bioquímico del Ministerio de Salud. Allí desarrollaron la puesta en valor de la aplicación de los test rápidos de la detección del coronavirus. De esta manera lograron evaluar el práctico método y su aplicación en la provincia.

Daniela Carrizo explicó “sólo se puede hacer PCR en el Laboratorio Central del Ministerio de Salud, que es el único laboratorio de referencia para biología molecular de la provincia”, lo que la aplicación del nuevo test en el resto de la provincia sería la respuesta más útil para los ciudadanos.

La reunión concluyó con el asesoramiento por parte del Servicio de Virosis Respiratorias del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas a todos los presentes de la reunión. Gracias a la Dra. Elsa Baumeister los integrantes lograron comprender y despejar dudas respecto a la utilización del test rápido y cómo tratar con los pacientes.

Este tratará de ser un complemento a la PCR, es decir que no busca reemplazar el test empleado. Daniela Carrizo define estos test rápidos como “otra metodología diagnóstica disponible para determinar si existe o no presencia del coronavirus en el organismo de una persona”, aunque advierte que no tiene el valor diagnóstico de la PCR.

Finaliza explicando la utilidad que le darán: “el test rápido de detección de antígenos tiene muy buena utilidad en el caso de las personas sintomáticas y hay muy alta probabilidad de que sea un verdadero positivo pero en el caso de los asintomáticos existe la posibilidad de dar un resultado falso negativo, ya que la persona puede estar cursando la infección con baja carga viral”.