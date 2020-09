Insólito: Intendente de Catamarca pidió que le den de baja a un tapitero del Garrahan

Los malos manejos de los intendentes en Catamarca son moneda corriente desde hace mucho tiempo. En diferentes toman decisiones que no tienen sustento y causan mucha indignación en la sociedad. En esta ocasión, el jefe comunal de Paclín decidió dar de baja a un tapitero del Garrahan. El muchacho todavía no entiende por qué el intendente tomó la decisión.

Juntar tapitas para el Garrahan es una actividad que se viene realizando hace varios años en todo puntos del país. Esta es una forma de que la gente le devuelva al hospital la atención que reciben miles de niños de toda la nación. Hay una parte del nosocomio encargada en recolectar ese material y venderlo, ya que al ser plástico puede ser reutilizado nuevamente.

Esta es una tarea social, que no tiene nada que ver con la política, aunque algunos todavía no entiendan la diferencia. En Catamarca, la fundación Soles es la encargada de organizar la junta de tapitas que luego son llevadas al Garrahan. En diferentes ciudades la organización tiene su representante. En Paclín el encargado era Lucas Lucero, pero por decisión del intendente dejará de cumplir esa función.

El joven se sintió muy triste por la decisión que vino desde la intendencia. A través de un estado de Whatsapp expresó: “Soy Lucas Luceros, tapitero del Garrahan desde hace más de tres años. Hoy y con un nudo en mi garganta les comento que por decisión del ´presidente´ de la fundación Soles ya no soy el encargado de Paclín. Para justificar la decisión, me dijeron que no soy responsable ni tampoco constante en la tarea que yo realizaba”.

Además, agregó: “Los que me conocen saben bien que esto me lo tomé en serio. Yo sé que ese no es el verdadero motivo por el cual me sacan de la fundación. Después de hablar con varias personas me enteré de que el señor intendente de Paclín, Eduardo Menecier, fue quien habló. No me quiere a mí como referente para juntar tapitas. Es una bajeza tremenda de su parte, ya que todos saben como me manejo y quien soy”.