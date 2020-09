Silvia Bustos: “Hasta ahora, no hay casos secundarios de los contagios sin nexos”

La directora de Enfermedades Crónicas, doctora epidemióloga Silvia Bustos, habló sobre evolución de la pandemia del coronavirus en Catamarca. La última provincia en declarar la circulación comunitaria tras la aparición de positivos sin nexos conocidos. “No tenemos casos secundarios de estos casos iniciales que se detectaron porque se bloqueó lo más que se pudo.” Indico en los medios.

“Se identificaron los contactos estrechos, me gustaría tener la seguridad de decir que en su totalidad se los aisló oportunamente” señaló Bustos. Además, aludió a le gustaría Y tener la seguridad, porque muchas veces las personas omiten datos, a lo mejor no intencionalmente, pero se hace muy difícil interrogar y obtener información. Esto se debe a que deben interrogar 3 o 4 veces.

“Creo que a partir de este trabajo se pudo aislar a todas las personas que fueron contacto estrecho de esos casos positivo que no tenían nexo. Por eso se pudo controlar”, detalló. Respecto de este bloque, dijo que “lo mínimo son 14 días desde los primeros casos sin nexo. Estamos en el día 11 o 12”. También subrayó que todavía hay personas que están en aislamiento que han manifestado síntomas entre ayer y hoy.

Y aunque ese umbral está cercano, Bustos explicó que no modificaría el status de circulación comunitaria. “No se modifica la situación de transmisión comunitaria, por más que no tengamos casos secundarios. Porque está la posibilidad que puedan aparecer, que tengamos personas que no hayamos podido detectar y estén circulando, no se volvería” finalizó en la entrevista.

En otro tramo de la entrevista, Bustos se refirió al brote en la Minera Livent en Salar del Hombre Muerto. “En la mina es una situación muy especial, hay personas de otras provincias donde están más complicados que nosotros”. Del mismo modo afirmó “En un lugar de trabajo hay relaciones interpersonales que no se pueden evitar, descuidos o falta de responsabilidad social para cuidar al otro, y bueno, se llegó a esta situación”.