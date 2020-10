Bazán le quiere cambiar la cara a OSEP con remeras nuevas

En un año complicado por la emergencia sanitaria, el director de la OSEP, Noberto Bazán, fue por una renovación y busca cambiarle la cara a la obra social a esta altura del año así que compró indumentaria nueva para los empleados. La pandemia desdibujó otros problemas como el pago de plus y las derivaciones pero al menos los afiliados tendrán la “certeza” de que están en el edificio central de la OSEP.

“¡Buenas tardes! Te contamos que este miércoles comenzamos con la entrega del uniforme a nuestro personal administrativo en Casa Central. Así, nuestros afiliados podrán identificar rápidamente a los empleados de la institución para que reciban la atención que necesitan. De esta manera avanzamos con la entrega de indumentaria a nuestros compañeros, proceso que inició con el equipo de Parque Automotor y continuó con el área de Higiene y Seguridad”, se expresa.

“¡Seguimos avanzando hacia una Obra Social de calidad para todos los catamarqueños!”, finaliza el posteo. El cobro del plus significa que el afiliado debe pagar en efectivo aparte de la orden que entregan en la clínica o al profesional, un problema de vieja data que no encuentra solución para los afiliados que hacen el reclamo, pero, simplemente, no prospera, no pasa nada. Se trata de una pérdida de tiempo en canales oficiales que no sirve ni para descargar la bronca pero con la entrega de remeras, la OSEP se da el lujo de hablar de “calidad”.

Si bien, cada vez que asume un gobierno, se promete un ordenamiento de la obra social de los empleados públicos de Catamarca, no se entiende que el plus siga en pie complicando al afiliado que va enfermo a las clínicas y sanatorios buscando una solución. El cobro del plus significa que las personas deben tener efectivo en su bolsillo antes de salir de su casa si quiere concretar el estudio o la atención médica. O pasan por el cajero o piden prestado a un familiar antes de llegar a la clínica.

Un lector de El Aconquija nos escribió: “Tengo un familiar que es paciente oncológico y le cobran hasta el aire en el Pasteur, 500 pesos de ingreso, 800 pesos por cada estudio, todo siempre aparte de la orden e OSEP. Una radiografía 500 pesos y después te ponen una paciente con una infección en una cama a menos de 2 metros y te tienen con eso collares que sos acompañante de pacientes internado. Además, mal trato porque dicen que están saturado. Ah, para transfusión 800 pesos por cada donante, aparte de la orden de OSEP, claro”. Dijimos poco para la realidad de la salud catamarqueña pero Bazán habla de calidad porque les compró remeras a los chicos.