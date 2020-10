Dr. Nando Quintar: No se trata de vidas humanas

Durante el día de hoy el abogado de los cazadores tuvo graves manifestaciones en cuanto al caso que defiende. Es que este letrado conceptualizo de mala manera. Seguramente traerá graves consecuencia para con su persona como para sus defendidos que están contra la cuerda. En realidad, atrás de las rejas por el delito cometido en la última semana.

“No se trata de Vidas humanas” así lo manifestó el abogado de los cazadores furtivos de Fiambalá. Argumentando la matanza de 9 vicuñas, Tres Guanacos, un Yuri y un quirquincho. los tres sujetos detenidos son oriundos de palo blanco. Por el momento se abstuvieron de declarar ante la justicia Federal.

En tanto el Dr. Nando Quintar dijo que “cazaron para alimentarse” minimizando la situación. Además, aludió a que “no es para tanta conmoción conmoción social”. Esto se debe a que se trata de animales según este abogado no son calificativo de vida humana o valorable para no matar. Ósea que no son sujetos de derechos. También explicó “hemos solicitado la excarcelación teniendo en cuenta la fianza de ley”.

Del mismo modo tienen en cuenta las pruebas y modos en que se desarrollaron los hechos. Lo que molestó a la Fiscalía fue específicamente cuando indicó que podrían sacar de la cárcel a sus defendidos “destacando especialmente que no son vidas humanas las que se han perdido”. A esto agregó de manera sólida “son animales si bien protegidas por la ley especial de fauna no es para tanta conmoción social”.

Es necesario recordar que el pasado viernes 25 de septiembre, personal del Departamento de Flora y Fauna tomó conocimiento de un grave hecho. Según informaron un grupo de cazadores que se trasladaban en una camioneta Toyota 4 x 4 había sido observado en inmediaciones del Paso de San Francisco disparando a animales.