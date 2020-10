Sigue faltando el agua en el Hospital San Juan Bautista

Catamarca está viviendo una difícil situación con el tema del agua potable. La sequía afectó gravemente a esto y además las obras para mejorar los diques recién se terminarían el año que viene. En la Capital, los ciudadanos de varios barrios aseguran que pasan días sin el suministro. Además que a la población, este problema también impacta en el Hospital San Juan Bautista.

El Hospital San Juan Bautista es una de los hospitales de referencia de la provincia de Catamarca. A este nosocomio llegan todos los días cientos de pacientes del interior para atenderse por diversas enfermedades y padecimientos. El flujo de personas aumentó en el último tiempo debido a la pandemia del coronavirus que está afectando el país.

Hace más de un mes, familiares de pacientes que están internados en el Hospital San Juan Bautista se comunicaron con El Aconquija y mostraron su preocupación. Aclararon que desde hace tres días el nosocomio no tiene suministro de agua, elemento vital para la higiene del lugar. Además, expresaron que las autoridades no les dieron una solución.

A pesar de que las autoridades aseguraron que se iban a encargar del problema, esto todavía no pasó. En la jornada de este jueves, los propios trabajadores del Hospital San Juan Bautista aclararon: “El suministro está cortado y no se sabe cuando va a volver. Tenemos que buscar agua con tachos. Alguien tiene que darnos una solución, no se puede seguir así”.

Esta situación del Hospital San Juan Bautista no es nueva. El propio gobernador, Raúl Jalil, había aclarado que era “más factible hacer uno nuevo que modificarlo completamente”. A la mala situación del nosocomio se le suma el problema del suministro de agua potable. Desde el gobierno aseguran que el problema no se soluciona por la pandemia.