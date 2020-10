Valle Viejo adhirió al cupo laboral trans

El Concejo Deliberante de Valle Viejo adhirió al decreto nacional que establece la incorporación de personas trans, transexuales, travestis y transgenero a la nómina de empleados. El decreto en cuestión es el Nº 721/20. La adhesión fue hoy en la décima sesión ordinaria del período 2020.

El proyecto fue presentado de forma conjunto por los ediles Belky Pennise y Sergio Figueroa. Con su aprobación “reconocemos la lucha que lleva a cabo ASDA en la búsqueda de la igualdad de derechos”, expresaron. Además, pasó a comisión de gobierno el proyecto de imposición del nombre de “Bella Vista” al loteo García del distrito Santa Rosa.

Sobre el Decreto 721/20

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, estableció el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público. El mismo garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. Este es un hecho histórico que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población trans.

En ese contexto, señalaron que esta población fue criminalizada por códigos contravencionales y de faltas. En muchos casos siguen siendo víctimas de violencia institucional, por lo que la responsabilidad del Estado es ineludible. Desde a subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio, Alba Rueda, afirmó que “las trayectorias de vida de estas personas están atravesadas por la estigmatización, la criminalización y la patologización sistemática”.

El Decreto estipula que, para asegurar el cumplimiento del Cupo Laboral Travesti Trans, se hará una reserva de puestos de trabajo. Para ello no será requisito que hayan realizado o no la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen en su DNI. Por otra parte, para garantizar la igualdad real de oportunidades, ya que, en caso de no haber finalizados los estudios, podrán hacerlo.