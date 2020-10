Viviendas en Belén, lista de beneficiarios guardada bajo 7 llaves

Mañana, viernes 2 de octubre el Gobierno entrega viviendas en la ciudad de Belén. El tema es que el listado de beneficiarios es un misterio. Los nombres están guardados bajo 7 llaves. Según pudo saber El Aconquija, las personas están siendo notificadas de manera reservada por teléfono y personalmente. Se espera que mañana sobre la hora se publiquen los nombres pero no se descartan reclamos puesto que trascendió que un ex funcionario sería uno de los agraciados.

Si es todo transparente no se entiende el misterio y la reserva cuando debería ser ampliamente publicitado por la Administración provincial. El propio gobernador Raúl Jalil visitará los pagos del intendente Daniel “Telchi” Ríos para formar parte de la alegría de las familias belichas que recibirán las llaves de la casa donde emprenderán una nueva vida. Protocolo ya está en la Cuna del Poncho y la ansiedad gana las gargantas de los protagonistas de mañana pero en silencio.

La última entrega de viviendas en Tinogasta fue un verdadero dolor de cabeza para el ministerio que conduce el doctor Fidel Sáenz. Hubo muchos reclamos que no tuvieron posibilidad de ser canalizados efectivamente e incluso tuvo que intervenir la policía. A último momento también hicieron un cambio porque el listado se había filtrado y el descontento puso en aprietos al oficialismo donde también un hermano de un funcionario ligó una casa.

La entrega de viviendas fue tema de agenda hoy en Belén junto con los casos de covid-19 pero la cuestión o punto central es que no se reveló lo importante. Todo muy lindo pero el listado no está por ningún lado, o como dice el dicho “todos somos amigos pero el poncho no aparece”. De seguro mañana temprano toda la comunidad buscará los medios locales y los diarios para conocer quiénes son los belichos que reunieron las “condiciones” para el Gobierno.

En realidad se enterarán los que no están, porque los que están en la lista ya lo saben. Los que figuran no quieren decir nada por miedo a ser impugnados. Siempre en las listas hay comparaciones de beneficiarios, años, condiciones socioeconómicas. Se terminan denunciando injusticias o aspectos incomprensibles para los vecinos pero los reclamos por lo general no prosperan. El Gobierno proporciona canales oficiales para garantizar que eso quede en la nada.