En medio de la polémica, Jalil entregó las casas en Belén con fuerte presencia policial

En la mañana de este 2 de octubre se hizo la entrega de viviendas en la localidad de Belén. Esto se realizó en medio de la polémica por las designaciones de las casas, ya que no se hizo público el listado de beneficiarios, y muchas familias reclamaron que hubo arreglos políticos. A pesar de esta situación, el gobernador llegó a la ciudad y junto al intendente posaron frente a las cámaras.

La entrega de viviendas en Catamarca siempre genera polémica. Esto se da porque, a pesar de que los políticos hablan de transparencia, hay arreglos. Muchos de los funcionarios arreglan para que conocidos, amigos o familiares puedan acceder a las viviendas sin sorteo. Algo que causa mucha molestia en el resto de la población que no tiene esta clase de privilegios.

En la localidad de Belén las polémicas con la entrega de las casas viene siendo tema desde hace algunos meses. En la jornada de este jueves se encendió la polémica, ya que a un día de la entrega no estaba publicado el listado de las personas que fueron beneficiadas. Además hubo denuncias que un funcionario había arreglado para que le entregaran una vivienda a una conocida suya.

En medio de esta polémica, una familia decidió tomar una vivienda. Aseguraron que el gobierno le había prometido la misma, y que como tenían un hijo con discapacidad les pertenecía. Rápidamente la policía se hizo presente en el lugar y comenzó un operativo para que estas personas dejaran la casa. Por esta razón, el acto de entrega se vio retrasado.

Finalmente, se pudo realizar el acto con la presencia del gobernador, Raúl Jalil, y del intendente de Belén, Daniel “Telchi” Ríos. Esto se desarrolló con mucha presencia de personal de infantería que estaban cuidando que no aparezcan personas para reclamarle las irregularidades a los funcionarios. Además, se reservó una gran distancia con los medios y no se hicieron declaraciones. A pesar de esto, en la ciudad hay mucho descontento por como se manejó el gobierno y porque no se respetó el aislamiento entre los políticos.