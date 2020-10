La Cámara de Diputados prohibió los concursos de belleza en Catamarca

La Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca avanzó en una norma que establece la prohibición para realizar concursos de belleza en la provincia. De acuerdo con el proyecto de ley presentado por la diputada provincial Adriana Díaz, ante el órgano legislativo se busca “prohibir en todo el ámbito de la provincia el apoyo, promoción o celebración por parte del Estado de competencias o concursos sobre las cualidades físicas externas de las personas”.

La autora de la iniciativa legislativa fue la encargada de argumentar a favor del preoyecto que ya tiene media sanción. Según sus dichos en la Cámara se intentó adaptar nuestra legislación a otras similares que han sido sancionadas en el mundo. “El pedido de eliminar estos concursos no es algo caprichoso puesto que sus antecedentes se encuentran en diferentes normativas y tratados internacionales que promueven la igualdad, equidad y no discriminación” señaló Díaz

“Las niñas, adolescentes y mujeres no son objeto de tutela de nadie y por lo tanto tienen derechos a no ser discriminadas o seleccionadas en base a un concurso, competencia, desfile, donde se las selecciona por `cualidades´ de aspecto exterior de acuerdo a patrones culturales instalados de un sistema patriarcal. Existe una toma de conciencia de la que no podemos estar al margen.”, ahondó la parlamentaria catamarqueña sobre las competencias de belleza.

El proyecto tuvo un rápido tratamiento en el recinto legislativo, luego de que la miembro informante, sostuviera sólitos argumentos para defender su postura. “El aspecto legal, las consecuencias y efectos que ocasionan este tipo de eventos y las reacciones de los propios jóvenes, chicas y chicos por lo tanto es una responsabilidad del Estado avanzar con la prevención de la violencia simbólica, esto es lo que se manifiesta en este tipo de concursos”, manifestó.

Por su parte el diputado Maximiliano Rivera también se manifestó conforme una vez terminada la sesión en la Legislatura catamarqueña. “Cuando aceptamos que la valoración ética se transforma en estética no hacemos un aporte a la niñez y la juventud, sino que los hundimos con nuestras antiguas estructuras. Hay que modificar conductas y este es un buen paso para que eso suceda”, consideró. Mientras que Tiago Puente señaló que el proyecto que obtuvo media sanción es “un avance hacia la igualdad de género, en contra de la discriminación y contra la violencia de las mujeres, violencia simbólica en este caso”.