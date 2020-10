Usurparon viviendas nuevas en Belén y denuncian al ministro por favorecer a su novia

Como lo adelantó ayer El Aconquija, la entrega de viviendas en Belén no iba a ser tranquila porque algunos beneficiarios tienen evidentes lazos políticos y, en la inevitable comparación con otros postulantes, la gente siente que se comete una injusticia y que todo es amiguismo y “algo más”. Anoche una familia se metió por el ventiluz de una casa y se atrincheró a pesar de que la policía custodiaba las viviendas. El gobernador, Raúl Jalil, no quería problemas pero se desató el escándalo porque incluso la familia usurpadora tiene un hijo discapacitado. Hay otros impugnados.

La familia que se metió en la casa es de apellido Huerta y en el seno familiar se encuentra una persona que padece una discapacidad. Anoche decidieron tomar posición de la casa y parte de los integrantes de la familia Huerta se metió por una pequeña ventana reclamando por la vivienda que denuncian es para una persona sola y que asocian nada más y nada menos que con el ministro de la Vivienda, Fidel Sáenz.

Los Huerta ya salieron en las radios locales acusando al ministro Sáenz y la beneficiaria que es “soltera” y de vivir un romance con el funcionario. La policía hasta el momento no pudo desalojarlos y el acto de entrega oficial se ve retrasado por este incidente por lo que algunas autoridades intentaban en vano hacer razonar a la familia Huerta con promesas sobre futuros beneficios y la ilegalidad de usurpar una casa que no les corresponde pero no hubo caso.

Se los trató de convencer y se los amenazó con serias consecuencias si no deponen la actitud intransigente pero la familia sigue atrincherada. El hecho opacó la entrega de viviendas en la Cuna del Poncho de acuerdo a como lo imaginaban las autoridades municipales y provinciales, además develó una intimidad difícil de negar debido a que los Huerta insisten en que la mujer de apellido Urquiza es soltera y que no tiene hijos.

Otras casas en Belén también fueron cuestionadas por parentesco. Entre ellas las vinculadas a un familiar de una edil y un exfuncionario que sería ñoqui en la actualidad. El listado de beneficiarios comenzó a circular anoche y a pocos minutos ya había explotado en las redes sociales con denuncias cruzadas de todo tipo. A esta hora la policía continúa negociando con la familia usurpadora tratándola de convencer de hacer el reclamo por los canales oficiales que proporciona el ministerio a cargo del funcionario que la familia denuncia o entiende como parte del problema.