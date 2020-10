SOLES explicó lo del ex tapitero de Paclín que politizó los Corazones Solidarios

La semana pasada un joven de apellido Lucero Agüero de Paclín denunció en las redes sociales que había dejado de ser tapitero por influencia política del intendente Eduardo Menecier. Desde SOLES y la Fundación Garrahan aclararon que la recolección de tapitas en los Corazones Solidarios no está para ser politizado y que ningún político puede poner o sacar tapiteros, que el denunciante se perdió por un año y que en ese lapso no dio ninguna novedad del accionar que tiene como principal objetivo ayudar a un niño enfermo. El resto de la historia en esta nota de El Aconquija.



Lucero Agüero argumenta que se quedó sin teléfono y sin poder entrar a su Facebook durante 12 meses por lo que no hubo forma de comunicar sobre el curso de acción solidaria que llevaba en Paclín. Tampoco pudo viajar o viajó a SFVC. Al enterarse que habían cambiado de responsable, le endilgó la supuesta maniobra al intendente Eduardo Menecier (Frente de Todos). Desde SOLES afirman que trabajan con todos los sectores políticos porque el interés no es político sino solidario y que incluso Lucero Agüero puede “continuar o sumarse” pero no siendo el “responsable” porque ese es el problema.



La presidenta de SOLES y referente del programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garrahan en Catamarca, Stella Maris Mandatori, explicó que hay requisitos muy estrictos y que se requiere de mucha responsabilidad por la índole de la acción solidaria vinculada con la salud de niños. SOLES Catamarca es una prestigiosa asociación sin fines de lucro que ayuda a niños y adolescentes con cáncer y a su familia.



La ubicación de los Corazones Solidarios, el cuidado y mantenimiento de los mismos, la comunicación de la marcha de la actividad solidaria y la entrega periódica de las tapitas, son fundamentales para estar en el proyecto, algo que el paclinense no pudo, no supo o no tuvo por lo que, no solo ya no es referente local, sino que tampoco está autorizado a hablar en nombre de SOLES o la Fundación Garrahan. En su lugar, ya hay otras referentes.



Para SOLES y la Fundación Garrahan, el contacto con el joven que denunció discriminación se perdió durante mucho tiempo y las explicaciones son tardías. Lo que significa que, con solo aplicar el reglamento para formar parte, las consecuencias son previsibles por la irresponsabilidad quedando fuera de alcance cualquier interpretación antojadiza, incluida la política. Para estar o permanecer en esta acción solidaria no queda otra que cumplir con los requisitos que se exigen.