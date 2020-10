Caso Kotler: la madre de Camaño dice que “no hay piedad para las víctimas”

Luego de la lamentable pérdida, la madre de Pablo Camaño, Analia Carena, declaró y apuntó a la falta de amparo por parte del Estado hacia las víctimas de inocentes. Recordemos que este caso viene hace meses y nada parece resolverse en favor de la víctima fatal, Pablo Camaño ni de su familia, ahora Kotler tendrá una particular domiciliaria.

La madre del joven fallecido destaca, una vez más, cómo la justicia y las instituciones policiales continúan consintiendo al preso vip: Elían Kotler. Ahora, el acusado marchará directo para su hogar luego de que en el Servicio Penitenciario de Miraflores no lo aceptaran por estar bajo la modalidad de “burbuja sanitaria”.

Todo este tiempo los familiares de la víctima aseguran que se le otorgaron a Kotler privilegios ante su buena situación económica, ahora, luego de dictar el regreso a casa del acusado, Analia Carena, revela que “tristemente, no hay piedad para las víctimas, ni psiquiatra, médico o sicólogo amigo que las cuide”. Ante esta situación, mencionó que Elían no está loco.

Pero sí admite que es adicto a los psicofármacos, como la Alprazolam que es recetada para su contención. Una situación injusta, en la que la madre de Pablo pide que la justicia tiene que “dar garantías de que el reo cumpla su condena en el penal” y alega que lo sucedido en Miraflores “es escandaloso” luego de que no pueda reingresar al penal aduciendo su director un brote de coronavirus.

Finalmente Analía habló respecto de la situación con la prensa y cómo supuestamente había repercutido en el actuar psicológico del acusado y sentenció que “si se siente perseguido por la prensa -como dice- no es nuestra culpa. Es la suya por no cumplir dignamente su condena” para luego admitir que también se debe a las “chicanas de médicos y abogados de su entorno” que han escandalizado la situación de Kotler tras no cumplir debidamente la condena.