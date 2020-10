Kotler se orina y toma un coctel de pastillas por culpa de la prensa

El informe psiquiátrico de Elian Kotler revela datos importantes y explica por qué el joven millonario que mató a Pablo Camaño no está en el Penal. De acuerdo al escrito firmado por el doctor José Luis Fernández, Elian consume un coctel de pastillas para estar “atontado” y poder soportar la prensa que lo persigue. El tratamiento psiquiátrico lo sigue el doctor Denis Ovando en el Penal pero además trascendió que Kotler era sacado dos veces por semana del Servicio Penitenciario para ser tratado en el Sanatorio de La Comunidad. Aquí los detalles en esta nota de El Aconquija.

Siempre de acuerdo a la documentación judicial, Elian fue intervenido por hemorroides y se pidió al Penal que informe en carácter de urgente si están dadas las condiciones sanitarias para poder devolver al interno Kotler al Servicio Penitenciario. El Director del Penal, Daniel Romero, pidió mil disculpas y respondió que por el covid-19 el lugar está en una suerte de “burbuja” para contener el contagio por lo que por el momento es imposible recibir de nuevo a Elian. Nadie entra ni sale del Penal, así que Elian tendrá que quedarse en la Comunidad o ir a su casa.

El doctor Ovando medica a Elian en el Penal con Alprazolan, Levomepromazina, Quetiapina. En tanto el doctor Fernández, además de lo antes mencionado, con Pregabalina y Sertralina. Sin embargo, más abajo agrega: “El paciente consume sin prescripción 8 a 10 pastillas de Alprazolan para estar atontado y soportar la constante persecución de la prensa”. El informe está firmado por el médico psiquiatra José Luis Fernández, MP 989, ME 282, MN 103917.

En el informe se afirma que la atención de Elian es flotante, que se despierta y no sabe dónde está, además de despertar orinado. Que asocia muy lento el pensamiento, que tiene ideas depresivas y que tiene el juicio debilitado. Que le cuesta articular las palabras y que su mirada es de tristeza y desconfianza. Que está inhibido. Que tiene ataques de risa y llanto sin estar conectados con su estado emocional.

La doctora Cabanillas se lleva el papel protagónico en esta triste historia que avergüenza a la justicia catamarqueña. Mucha reforma judicial pero el interno Kotler pasó poco tiempo en el Servicio Penitenciario y va rumbo a su casa con domiciliaria para cumplir su condena con aire y DirecTV, en realidad solo otra persona en cuarentena. El cuidado que le puso la justicia para mimar al condenado que mató a Pablo Camaño contrasta con la pobre atención y las iniquidades que sufrió la familia de la víctima.

Todo son privilegios y atenciones para el asesino. Incluso era cuestión de mantenerlo afuera, tarde o temprano, llegaría el coronavirus al Servicio Penitenciario de Miraflores. El primer caso confirmado de covid-19 en el Penal fue una bendición y una alegría para el interno, sabía que no volvería a ese indigno lugar. El covid-19 no es malo para todo el mundo, algunos hicieron mucha guita con la pandemia: clínicas, profesionales, funcionarios, jueces, etc, etc.

¡Ahora ya podemos ir por otra sacha reforma!

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija