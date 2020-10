Vivienda para los compadres de “Nacho” Mercado y Lucía Corpacci

La entrega de casas en Belén sigue dando coletazos políticos. A la mujer soltera y sin hijos, ñoqui del Estado, dirigente peronista con cargo en el PJ belicho que asociaron sentimentalmente al ministro de la Vivienda, Fidel Sáenz, se le suma otro caso. Otra mujer de apellido Aguirre que recibió una casa está en pareja con William Contreras, compadre de uno de los hijos de Ángel Mercado, esposo de la ex gobernadora y actual diputada nacional, Lucía Corpacci. A su vez, Lucía también es madrina de otro de los hijos de la familia Aguirre-Contreras. Buena estrategia para conseguir cosas del Estado.

En la foto que publica El Aconquija puede verse a “Nacho” Mercado, el padrino, con el funcionario casi ñoqui o ñoqui entero de la ciudad de Belén. La asociación con la nueva casa que se entregó en Belén no pudo despegarse de la identificación ideológica y la relación de padrinazgo que incluso alcanza a Corpacci, madrina de otro hijo de Aguirre y Contreras. Si esa relación influyó o alguien levantó el teléfono sería claramente un tráfico de influencia por lo que se sugiere que todas las mamás embarazadas van a necesitar de padrinos políticos para tener su vivienda al margen de los requisitos que exigen en el ministerio.

La entrega de viviendas en Belén se hizo durante la administración del sucesor de Lucía Corpacci, el empresario Raúl Jalil que va por su primer mandato al frente del Ejecutivo provincial. El acto de entrega fue empañado tanto en Tinogasta como en la Cuna del Poncho porque otros postulantes reclamaron a viva voz que había beneficiarios que no les correspondía e hicieron graves denuncias que fueron a parar a la papelera del ministerio que conduce Sáenz. En Belén, una familia acusó al funcionario de hacerse el galán y de darle una casa a su novia. El abogado evadió las acusaciones con términos burocráticos y se burló con un posteo en Facebook: “Mi Belén, no hay adiós”.

La gente también le apuntó al intendente Daniel “Telchi” Ríos por no bregar por la transparencia y no interferir para que la injusticia no se materialice. Lo tildan de sometido y de avalar jugadas políticas para beneficio personal. En definitiva, mirar para otro lado por la conveniencia de que el Gobernador le siga manteniendo el municipio cuando las arcas de la comuna se ven golpeadas por la pandemia. Telchi con las manos atadas solo puede mirar y ser testigo del atropello. Si habla no podría ni pagar los sueldos. Sin Jalil, en dos meses los obreros le prenderían fuego a comuna. La situación es propia del contexto de crisis pero también una estrategia política del Peronismo.

Otros vecinos denunciaron que el ministerio de la Vivienda no chequea los datos actuales y cambia los beneficiarios para acomodar la lista a antojo. Problemas hubo siempre con la entrega de casas pero la idea es ir mejorando o disminuyendo la conflictividad para llevar tranquilidad en el trámite que cualquier hijo de vecino debe hacer con variables que se supone son ítems objetivos. De lo contrario juegan con la ilusión de personas que realmente necesitan y no tienen dónde vivir. Si la condición para acceder a una vivienda es ser “la amante de” o el “compadre de” no se puede esperar otra cosa que más escraches a los político y funcionarios que además no tiene problema en dejar trascender su vida íntima o privada. La prueba son los posteos en Facebook. ¡A no quejarse después!.