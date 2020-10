Valle Viejo: Docentes tomarán medidas de fuerza virtual

A partir del 8 de octubre, docentes y afiliados al Sindicato de Docentes de Catamarca realizarán un “apagón virtual”en Valle Viejo luego de que SIDCA y la Municipalidad de Valle Viejo no acordaron la negociación de paritarias en la que el gremio docente exigió “equiparación salarial, nomenclador de cargos y temas educativos” para el desarrollo laboral.

De esta manera, los jóvenes no tendrán clases el próximo jueves, que continúan con la modalidad virtual. Esto desalienta una vez más a que el estudiante no participe de la educación online. Según Patricia Álvarez, un estudio provincial detectó que más de la mitad de los chicos no siguen las clases.

De esta manera, destacó que “hay un promedio de 52% de alumnos que están a punto de salir del sistema por no participar. Es un dato alarmante. Tenemos departamentos en donde ha funcionado mejor la educación a distancia y hay otros donde hay situaciones geográficas complejas”.

Esta suspensión de clases trae a los jóvenes un pretexto más para no conectarse a sus deberes escolares; mientras que SIDCA toma medida que “consisten en quite de colaboración (apagón virtual) hasta tanto se tenga una propuesta formal por parte del Ejecutivo, que tienda a solucionar el conflicto” laboral de los docentes.

En el país se vienen replicando muchos “apagones virtuales” y por lo general contemplan los estudios universitarios; esta vez, en nuestra provincia, la medida será llevada a cabo para estudiantes de nivel secundario y primario. Esta medida ya había sido inaugurada en las instituciones catamarqueñas hace ya un tiempo por el mismo reclamo.