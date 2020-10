El gobierno aclaró que no se le sacará las parcelas a los productores

En las últimas semanas, los productores agropecuarios manifestaron su preocupación por la continuidad en sus tierras. Aclaraban que desde el gobierno le habían afirmado que le iban a sacar los terrenos cultivables. En este contexto, el ministro de Agricultura y Ganadería, Aldo Sarquís aclaró que aquellos que estén trabajando no tienen que “tener miedo porque lo podrán seguir haciendo”.

Una preocupación que viene de hace mucho tiempo se agravó en las últimas semanas. Los productores de Nueva Coneta expresaron que un equipo del Ministerio de Agricultura se había presentado en la localidad para manifestarles que debían limpiar y hacer productivas las parcelas que se les había entregado. Si no cumplían se las iban a quitar y dar a otras personas que si la trabajaran.

Los productores no se quedaron callados ante esta decisión del gobierno provincial. Aseguraron que las tierras no se están cultivando por diversos motivos que están fuera de su alcance. Afirmaron que tienen problema con el suministro de agua para el riego y este es una problemática que viene de hace años. Además, se le suman otros inconvenientes como la falta de energía y recursos económicos.

En este contexto, el ministro Sarquís salió a aclarar la situación de los productores de Nueva Coneta. En diálogo con la prensa, aclaró: “No estamos quitando parcelas en ninguna localidad. Buscamos que esos terrenos sean de personas que las trabajen para producir. El que la mantiene limpia y la trabaja no tiene que preocuparse por nada. Así lo dice la ley de Colonización y el principio general de la norma”.

Además, Sarquís explicó: “Si alguna persona tiene una parcela que le entregó el gobierno y no la produce tenemos un problema. La provincia necesita producir. El Estado en su momento hizo una gran inversión en las colonias de Catamarca y la idea es que abastecieran al Valle Central. Reitero que no se le va a quitar el terreno a nadie que lo trabaje, pero no vamos a tolerar la especulación”.