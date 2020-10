Camionero harto del COE, cruzó su camión en el ingreso a Andalgalá

Julio Contreras es un transportista andalgalense, quien el jueves en la madrugada cortó la calle de ingreso al departamento, cruzando su camión. Las razones de su queja es que, según él, no hubo contemplación por parte de los trabajadores de salud en el puesto caminero. “La señora de Salud, Verónica Brizuela, estando a 2 metros delante mío, no me quiso tomar la temperatura. Tengo hisopado hecho”, expresó indignado Contreras a través de una publicación de Facebook.

Según lo dispuesto desde el COE Andalgalá los ingresos se realizan hasta las 22 y según Brizuela, el transportista había llegado por fuera de ese horario establecido. “Señor Contreras no mienta que entro en horario, lo hizo después de hora como siempre lo hace usted. Yo cumplo mi horario de trabajo y me voy. Que piensa que voy a seguir aguantando las falta de respeto como lo hace usted y todos los que llegan fuera de horario”, manifestó la mujer.

Además, Brizuela arremetió contra el camionero: “Usted es alguien que quiere que se lo respeta, cuando usted las veces que quiere entra al horario que se le da la gana. Encima que viaja a otras provincias nunca respetó el aislamiento; cuando se lo mandó se pasea por todo el pueblo sin barbijo sin nada. Creo que por una vez en su vida empieza a conocer lo que es respetar si quiere lo mismo”

Contreras no se quedó atrás y le respondió enojadísimo a Brizuela. “Primero, no lo hago a propósito lo de llegar tarde, no le quiero complicar la vida a usted ni a mi mismo. Segundo, salimos a otras provincias por que la provincia de Catamarca lamentablemente no puede autoabastecerse. Y por último, los que estaban adelante mío también estaban fuera de horario pero sin embargo a ellos los dejaste pasar”.

Tras idas y venidas, finalmente el camionero tomo la decisión de desistir con la medida. En otra publicación, Contreras explicó que tras largas horas de cortar la calle, sumado a un jornada extenuante de trabajo decidió sacar su camión del camino. “Gracias a los que me apoyaron y a los que entienden la situación que pasamos con nuestros colegas camioneros. Siempre estuve en regla, con todos los requisitos”, finalizó.