Como a un delincuente: Paulón usó la policía y aisló a un médico que tenía hisopado negativo

El médico, Osmar Pollo, tuvo que viajar a Córdoba por un problema familiar. Fue al Monovalente Malbrán en SFVC de ida y de vuelta para hacerse los hisopados. Tanto cuando fue como cuando volvió de La Docta los resultados fueron negativos. Al llegar a Fiambalá venía con indicaciones del COE Catamarca para hacer aislamiento domiciliario hasta el 17 de este mes donde el doctor cuenta con espacio para tal fin, pero, el COE fiambalense desconoció las indicaciones que traía y lo obligó con la policía a realizar el aislamiento en el Monovalente de Fiambalá. El tema es que es personal esencial y lo trataron como delincuente. La orden fue dada por la intendenta Paulón.

“El primero de octubre viajo a Catamarca para realizarme el hisopado correspondiente para poder viajar a Córdoba más exactamente a Rio Cuarto. Cuando regreso el domingo 4, paso por el Malbrán (Catamarca capital) nuevamente para realizar un segundo hisopado y cuyo resultado tuve ese martes. Mientas tanto permanecí esos días internado ahí”, escribió el médico en un recetario para dejar sentado lo acontecido destacando que la atención en capital fue muy buena.

Pero las cosas se iban a complicar. “Regreso a Fiambalá ese mismo día, aproximadamente 23:30 horas con las normativas sugeridas por el Hospital Malbrán de SFVC y el COE Catamarca, donde además se me indica hacer aislamiento domiciliario hasta el día 17 inclusive. Al llegar a Fiambalá el COE local no toma en cuenta esta información llevándome al Centro Monovalente fiambalense por orden de la Intendente (Roxana Paulón)”, dijo el médico a Radio San Francisco.

Lo que le pareció raro al profesional es la incoherencia o la falta de articulación entre lo que dice o sugiere el COE Catamarca y lo que dice y sugiere el COE Fiambalá. El médico quería hacer las cosas bien para no tener problemas pero al final tuvo problemas igual, y eso que se trata de un médico, es decir de personal considerado esencial. Pollo presta servicio en el hospital de la zona hace muchos años. Fue obligado por la fuerza pública en una suerte de factura política por haber cuestionado al Monovalente fiambalense antes.







“Aclaro que en el domicilio cuento con un lugar apropiado para ese fin (aislamiento). El COE Fiambalá argumenta que debía estar solo. Hoy (por ayer) me ofrecen una cabaña para el aislamiento. Comunico al COE, al Señor Muñoz, no recibiendo respuesta alguna hasta el momento”, expresa el médico que afirma no entender por qué teniendo el hisopado negativo correspondiente y siendo personal esencial no se toma en cuenta la información del COE Catamarca.

Viajar es una carambola e incluso puede pasar que las personas se sientan rehenes de los caprichos del jefe comunal o pase de facturas políticas cuando el tema es eminentemente sanitario. Tal vez el doctor Pollo olvidó que antes había cuestionado por qué el COE Fiambalá no tiene médicos y está en manos de cualquier improvisado. Estas suelen ser las consecuencias de cuestionar al poder de turno, de alguna forma te la hacen más difícil.

Recordemos que Paulón cerró y después volvió a abrir el Monovalente en una suerte de ataque de furia por un revés judicial, justamente por obligar a alguien a realizar el aislamiento ahí e impedir que lo haga en su domicilio.