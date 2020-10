Por una pelea municipal, la Justicia investigará al Gobierno de Lucía Corpacci por corrupción

(Por Diego Nofal) Un contrapunto mediático, cuya única intención parecía ser ganar una suerte de “payada política” ante las cámaras y los diarios, tuvo un final inesperado. Luego de que Alfredo Hoffmann y Hugo Corpacci lanzaran acusaciones mutuas, se pidió la intervención de la Justicia. Pero en el medio de la pelea, casi sin por casualidad, quedó Lucía Corpacci, porque las acusaciones del intendente de Capayán, apuntaban a hechos de corrupción cometidos durante su Gobierno.

“(Al hermano de la exgobernadora de Catamarca) lo único que le interesaba es hacer negocios, que diga que paso con las 9 viviendas que no están terminadas en mi jurisdicción y figuran como pagadas. ¿Quién fue la empresa?, fue senador 4 años, fue el secretario de Agroindustria, y ¿qué ha hecho por esa gente del sur?, los silos están desde 2015 y solo tuvieron dos veces maíz, la gente que estaba a cargo de ellos me contaban que el cantero se quedaba con la plata. No es el problema de ahora de este gobierno, si él fue parte del ministerio de Producción, que paso con el maíz”, acusó Hoffman, dando cuenta de dos graves hechos de corrupción.

Hay que tener en cuenta que las viviendas a las que se refiere el jefe comunal, fueron financiadas con fondos de la provincia y deberían haber sido terminadas hace años. “Yo lo invito, los productores saben que estamos trabajando, si él fue hermano de la (ex)gobernadora (Lucía Corpacci), fue senador y no pudo terminar las viviendas que les prometió, no pudo hacer muchas cosas que prometió. Qué podemos esperar nosotros los intendentes”, dijo el Intendente a modo de ratificación de su denuncia.

Ante esta situación el bloque parlamentario de Juntos por el Cambio, salió a pedir la intervención de la Justicia. “El Interbloque de Juntos por el cambio, solicita la inmediata intervención del fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, Barros Jorrat, ante los supuestos hechos de corrupción denunciados contra el diputado Hugo Corpacci, por parte del intendente Alfredo Hoffman”, expresaron en un comunicado, sin reparar en que no sólo se acusó a Hugo Corpacci, sino también a la gestión de su hermana por hechos de corrupción.

Por su parte, lejos de bajarle la intensidad a la discusión que podría complicar a exmandataria y ahora diputada nacional, el acusado por Hoffmann redobló la apuesta. “Lo voy a intimar al intendente por carta documento para que se presente en la Justicia, porque ahí es donde se dirimen las cosas y no mediante declaraciones públicas”, sostuvo y dijo que el pedido que los diputados y senadores de JxC hicieron “bien en pedir una investigación”