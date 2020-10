Albañil solidario con joven de Belén.

Ezequiel Alancay no le sobra, pero tiene un corazón gigante. Es que él y su familia conocieron el caso de Abigail y no la pensaron dos veces a la hora de tomar una decisión. La misma fue donarle un terreno. Ella es la joven que con su hijo usurparon una casa en Belén. Su pequeño padece una grave enfermedad y no tenían donde vivir.

La realidad de vida que tiene Abigail es muy triste. El niño padece una cardiopatía congénita y tiene solo la mitad de su corazón, se pudo conocer una gran noticia para ellos. Ezequiel Alancay junto a su señora, vieron que la noticia tomo repercusión en las redes sociales y que nadie le daba una solución. Por ello es que pensaron en hacer algo ya que no podían ver sufrir a esta pequeña familia.

Los Alancay decidieron donarle parte de un terreno de su propiedad para este pequeño y su joven madre. “Lo hago de corazón y que no tengo ningún vínculo con la política del departamento soy un laburante común, trabajo desde los 8 años ” explicó a un medio local. Desde hoy iniciaron los trámites mediante un abogado para poner el terreno al nombre del niño.

Las viviendas de Belén

Recordamos que el caso de Abigail y su pequeño niño se dio a conocer a través de las redes sociales con una triste imagen de ellos durmiendo en el piso de una de las polémicas viviendas. En esta ingresaron antes de que apareciera la adjudicada hace una semana. La entrega fue generada con la presencia del gobernador Raúl Jalil.

Estas viviendas giraron en torno a una gran polémica ya que se conoció como varios obtuvieron una casa. Se puso en juego el amiguismo, amor y familia. Algo que enojo mucho a los vecinos de Belén que llevan años esperando ser adjudicatarios y tener la vivienda propia. Quizás es algo que cada vez este más lejos si siguen los malos manejos en el ámbito político.