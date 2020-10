Indignante: un hombre le pegó con un cinto a unos perritos en pleno centro

El pasado jueves en la noche, ocurrió un hecho que indignó a toda la comunidad de la provincia. Se trata de un caso de maltrato animal hacia unos perritos callejeros en pleno centro catamarqueño. Un hombre, de quien se desconoce su identidad, les pegó a cintazo limpio a los pobres animales que deambulaban por la zona. El incidente ocurrió en la intersección de calles Esquiú y Sarmiento.

Según indicaron testigos del caso, el sujeto tomó esa violenta decisión debido a que los canes le habían ladrado. Transeúntes que pasaron por el lugar, presenciaron el acto de violencia y no se quedaron callados. Y es que debido a los gritos de la gente, efectivos de la Policía que pasaban por ahí tuvieron que intervenir en el caso. Hasta el momento, no se sabe si el violento en cuestión fue detenido o si se le dio algún tipo de infracción.

Por mientras, las imágenes del caso pronto se hicieron virales en redes sociales. Y las críticas de los usuarios no se hicieron esperar. “Es una vergüenza que gente grande se comporte de esa manera en la vía pública, sean de la clase social que sean”, se lamentó una mujer. Otra persona comentó: “Que culpa tiene ese animal; hay tantos pobres animalitos en las calles. Ellos no saben que el ser humano no conoce el amor”.

ANTECEDENTES

En mayo del año pasado, otro hombre violento fue arrestado por golpear cruelmente a un perro en la zona norte de Capital. El hecho se registró el primero de mayo de 2019, cuando efectivos del Grupo de Acción Operativa (GAO) realizaban recorridos preventivos por el barrio Marcos Avellaneda. Allí procedieron a aprehender a un hombre de 37 años de edad, de apellido Cejas, quien habría sido sorprendido infraganti propinándole golpes a un perro.



Afortunadamente, la Policía puso en resguardo al perrito, mientras que el sujeto fue trasladado y alojado en la Comisaría Séptima. Por jurisdicción que corresponde, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar, y el animal quedó en calidad de secuestro.