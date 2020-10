Sigue el Escandalo de Kotler

La abogada Andrada defensora de Analía Susana Carena, madre de la víctima de Kotler, presentó un recurso de casación contra el imputado. Esto se debe a que están rotundamente en contra del beneficio de prisión domiciliaria para con este sujeto. Ya que no cumpliría con la condena establecida en su momento al encontrarlo culpable.

Según lo constatado por la Dra. Natalia Paez De Andrada, el condenado Kotler Elian Andres se encontraba desde el 22 de Mayo de 2020 alojado en el establecimiento médico. El mismo esta denominado como Instituto Médico de la Comunidad. desde entonces, adujo tener diversas patologías físicas relacionadas a órganos inferiores.

También es importante destacar que este sujeto no presento ningún problema psicológico en el momento de las pericias y solo una de las dolencias que especificaba era real. Por esta razón es que elevan el recurso ya que no presenta ningún impedimento de salud para seguir en la situación de presión. Por ende, no es necesaria una domiciliaria. De todos modos, este hombre sigue con beneficios ya que no está en un calabozo.

Otro punto que destaca la abogada es que no se haya acreditado ni mencionado cual es el peligro serio, inminente, actual y concreto que justifique sacarlo de una clínica privada y mandarlo a su casa. También cuestiona a la Jueza aludiendo a que no cumple con el Código Penal ya “que dice que una vez “comprobada” una enfermedad podrá trasladar al interno a un Centro Asistencial Adecuado, donde ya se encontraba. No dice que debe mandarlo a la casa”.

Con esta medida, cada día que el condenado Elian Andres Kotler permanezca en vivienda de sus padres, será un día menos de cumplimiento efectivo de la pena. De este modo viola así lo ordenado por el Juez Correccional de Grado –Dr. Marcelo Miguel Forner. Este fue quien ordenó que cumpliera los cuatro años de condena en el Servicio Penitenciario Provincial y no en su casa.