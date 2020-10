Hace cuánto que Lucía no se saca una foto con Raúl

Para la tribuna, Lucía Corpacci dice que Raúl Jalil “va bien” pero hace rato que la ex primera mandataria y actual diputada nacional no se saca una foto con el Gobernador. Una de las últimas veces fue en la inauguración del Monovalente “Dr Malbrán” pero era porque venía Alberto Fernández. Como sabemos, ese día, el Presidente suspendió su visita a Catamarca por lo que cabe incluso la pregunta si Lucía hubiera ido de haber sabido antes que Alberto no vendría. En otras palabras, Corpacci quiere que Jalil pague solo el costo de las reformas.

¿Qué costos? La reforma tuvo a la intersindical en la calle en plena pandemia. Muchos vecinos se quedaron sin trabajo y quieren expresarlo en las urnas. El ministro Aguirre debutó en Seguridad con la policía en rebeldía. La reforma en la justicia tendrá algunos reveses antes de que el peronismo pueda jubilar a los jueces Cáceres y Leiva. No existe recambio en las filas oficialistas, el diputado Augusto Barros suena como juez Electoral y Cecilia Guerrero como diputada nacional. Y podemos seguir.

En este mes de octubre asume el ex ministro Martel y la esposa del intendente “Guillo” Ferreyra en la Corte de Justicia. El aumento de integrantes en la Corte no genera cambios porque el problema es el sistema. De qué sirve cambiar nombres si la justicia no funciona, está todo parado. El Colegio de Abogados es una dependencia del Gobierno. Habría que cambiar el ángulo de la pregunta ¿por qué les interesa que la justicia no funcione?

Hay situaciones de las que Lucía Corpacci tomó distancia porque no comporte cosas puntuales y lo mejor es pasar inadvertido. No hay que ser advino para saber que el barrio donde se encuentra el comedor Gauchito Gil no votará al jalilismo en las próximas elecciones tras el episodio de la mujer que se prendió fuego a lo bonzo en el CAPE luego de que denunciara irregularidades en el ministerio que conduce Marcelo Rivera.

Y podemos seguir. Gastronómicos con muchos trabajadores en negro. Capital con muchos desocupados. En Fray Mamerto Esquiú el intendente Ferreyra sigue peleando con el Concejo Deliberante. Zenteno no repunta en Valle Viejo. Es decir en el Valle Central (donde está el 60 por ciento del electorado) complicado y sin poder apelar al tradicional voto cautivo como antes por culpa de esta maldita pandemia. En este esquema hay que pensar dos, tres y hasta cuatro veces con quién sacarse una foto.

Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija