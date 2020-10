La mujer que se quemó a lo bonzo, sorda y casi sin voz

María Rivero, la mujer que se quemó a lo bonzo en el CAPE, se encuentra en sillas de ruedas. Estaba con pronóstico reservado y las posibilidades de sobrevivir eran pocas. Las cuerdas vocales no se recuperaron del todo, de noche queda muda, se comunica por señas. Está sorda de un oído porque se le reventó el tímpano izquierdo. Tenía el 80 por ciento del rostro comprometido, incluido el cabello. Renegó de los funcionarios de Desarrollo Social porque, lo peor de todo es que no cambió nada desde entonces para el comedor Gauchito Gil.



María ratificó que se prendió fuego porque entendió que el ministerio de Desarrollo Social le estaba robando a la gente haciendo figurar la mitad o menos de la mitad de los que recibía el comedor Gauchito Gil. Dijo que se puso nerviosa porque notó la irregularidad y que el director Javier Marchetti en lugar de calmarla la incentivó a que se queme a lo bonzo. Recordemos que el Ministerio que conduce Marcelo Rivera no inició Sumario Administrativo para determinar lo sucedido y deslindar responsabilidades.



La mujer que se quemó dice que María Argerich, hija del ex diputado Hugo Argerich y novia del diputado Armando Zavaleta, está cometiendo serias irregularidades con la mercadería que se reparte en los comedores. Esa mañana no quiso recibir a María Rivero y luego la bloqueó de su teléfono. María Rivero también rebotó en el área de Acción Directa donde dan bolsones, organismo manejado por la pareja el ministro Rivera.



“Javier Marchetti, director de Tarjetas Pro familia y Alimentar, lejos de calmarme, me incentivó a que me queme”, dijo María. Además agregó que cuando se prendió fuego salió corriendo y se cayó, lo que implicó que se le corten los ligamentos, por eso la silla de ruedas. No puede usar muletas tampoco porque las axilas también quedaron complicadas con el fuego. La cara o el rostro afectado en un 80 por ciento.

El hecho después del incendio

En el episodio la mujer perdió los lentes de aumento por lo que pide por favor a quién lo haya encontrado que le avise a la familia. “Fueron 5 días de estar en coma inducido. Cuando desperté pedí salir urgente pero no sabía que había pasado casi una semana” dijo. El ministro Rivera no ha tomado la palabra para aclarar sobre las graves denuncias realizadas por la responsable del comedor Gauchito Gil.



María podría haber muerto, los mismos médicos se encuentran sorprendidos porque la mujer logró recuperarse. Ella misma comentó el momento en que despertó y lo que primero que le pidió a su pareja: “Yo quiero salir de acá porque mi gentes se c… de hambre le dije a mi marido, él me contestó que me quede tranquila porque la gente seguía trabajando pero puedo confirmar que casi nada cambió desde entonces”, reconoció.