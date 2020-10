Raúl Jalil se queda sin residencia oficial

La provincia presenta una situación sin igual, la provincia realizó varios cambios de jurisdicción y como consecuencia, la residencia oficial del Gobernador llegó a su fin. La residencia del actual gobernador, Raúl Jalil, ha quedado a manos del intendente Gustavo Saadi luego del convenio firmado por el gobierno.

Aunque la casa de Villa Parque Chacabuco no es la única propiedad en intercambio, varios inmuebles son propiedad del municipio capitalino, como el Parque de los Niños y las plazas Crisanto Gómez o Raúl Alfonsín. Este traspaso fue considerado por muchos como una lucha de poder por parte de Jalil y Saadi.

Recordemos que la residencia oficial había sido inaugurada por el exgobernador Hugo Mott en 1974, quien inauguró en la zona de Villa Las Pirquitas en Fray Mamerto Esquiú. Allí, varios gobernadores habían disfrutado de su estancia, siendo el último, Ramón Eduardo Saadi en 1991 cuando fue desplazado por Carlos Saúl Menem.

En paralelo, la residencia de Villa Parque Chacabuco se inauguró y estuvo continuamente en trabajo, para reuniones o congresos, parecía el lugar ideal. Finalmente, la Casa de Gobierno ya no funciona como tal, por lo que no hay residencia oficial. El Gobernador realiza sus tareas en el ex CID y vive en su hogar particular.

Esto marcó un antes y un después en la disposición del inmueble, que según los dueños, la residencia se debe convertir en un parque abierto al público en caso de dejar de ser una residencia oficial. Hasta el momento, no mencionaron nada el respecto como tampoco de la creación de una nueva residencia oficial para el Gobernador Raúl Jalil.