Turf Y fútbol: Jalil defendió a Palladino y le pidió a Guaráz que cumpla con la ley

El domingo por la noche, el intendente de Santa Rosa, Eldipo Guaráz, pidió la renuncia de la ministra de Salud, Claudia Palladino. Es por este motivo que el gobernador Raúl Jalil salió a defender a Paladino, expresando que “es una muy buena ministra”. El cruce de dichos se da a raíz de que el COE Provincial reiteró que “la práctica de fútbol está prohibida por decreto provincial”.

Además, Jalil advirtió que “hay mucha gente que realmente la está pasando mal. Nosotros somos unos privilegiados en comparación con lo que está sucediendo en el mundo. No nos podemos descuidar, si no tendremos que volver a fase 1”. “Creo que hay un pequeño porcentaje que no está entendiendo las normas que hay que cumplir”, finalizó el gobernador.

Sobre la situación de la posible vuelta del fútbol once en la provincia, Jalil expresó que “se ha tomado la decisión de no permitirlo. Nación no lo permite y tampoco nosotros”. En cuanto a los dichos de Guaráz, el gobernador comentó que “hay que ser muy prudente con el tema, sobre todo los intendentes, intendentas y los gobernadores. Tenemos que cumplir con lo que determina la ley”.

Con respecto de si vuelve el Turf o no Santa Rosa, el gobernador explicó que “ellos (por la Municipalidad) presentaron un protocolo. Los epidemiológicos lo están discutiendo, yo ya no tengo decisión al respecto. Después de la videoconferencia que tuvimos, he decidido esperar el decreto para ver qué va pasar”. Por su parte, Guaráz ya ha anunciado que la carrera de caballos vuelve al departamento.

La semana pasada, los empleados y aficionados del turf de Catamarca se manifestaron frente a Casa de Gobierno para pedir, nuevamente, la aprobación del protocolo para la reapertura de la actividad hípica en la provincia. Desde agosto están generando pedidos, pero al aumentar los casos de Covid esto se imposibilitó. Además, hay muchas personas que están en desacuerdo con estas actividades.