Protesta en toda la provincia por el traspaso de los IES

Este martes 13, profesores y estudiantes se manifestaron a través de bocinazos y marchas programadas en distintos departamentos de la provincia. Esto es luego de que el Gobierno proclamara el traspaso de los Institutos de Estudios Superiores (IES) al Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. El objetivo es que restablezcan la medida y que su futuro no esté en peligro.

Mediante un comunicado en redes sociales, los trabajadores de la educación expresaron su preocupación sobre el tema: “La medida implica un AJUSTE brutal en la educación provincial, reducción presupuestaria y la eliminación de puestos de trabajos docente”. Además, en una parte del mensaje exigieron “la derogación inmediata del Decreto del ejecutivo”.

Hacia el final del comunicado, los docentes y estudiantes repudiaron que “la gestión gubernamental de la provincia se esté imponiendo mediante decretos autoritarios, dogmáticos y ocultos”. A continuación, organizaciones sociales, cátedras e institutos de investigación firmaron la petición. La misma recorrió las redes sociales y cuenta con gran apoyo de los usuarios.

QUÉ DIJO EL GOBERNADOR

Jalil explicó que el Estado Provincial destina 2 mil millones de pesos para salario, de los cuales el 50% es solo para el sistema docente. “Este sistema (por IES) hay que discutirlo y cambiarlo. Por eso el jueves tendremos una reunión con todos los sindicatos. Queremos hacerlo en consenso”, manifestó el gobernador. Además agregó que “no podemos seguir con el sistema de suplentes”.

Con respecto a los trabajadores de la Educación, Jalil fue claro: “Nadie se va a quedar sin trabajo, que la gente se quede tranquila. No vamos a despedir a nadie. Buscamos tener una relación directa con el mundo del trabajo”. En este sentido, el gobernador detalló que existen “8 mil profesos que no tienen trabajo. No podemos preparar gente que no tenga una salida laboral”. Es por este motivo que se habla de relacionar las carreras con lo laboral.