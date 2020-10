Raúl Jalil tuvo que realizarse un hisopado

Hace instantes, el actual gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, ha manifestado en redes sociales que se ha sometido a un hisopado de precaución. Esto es a raíz de que uno de sus custodios fuese positivo del virus que atormenta al mundo. De esta manera, confirmaron que el primer mandatario realizó todos los protocolos para dicha instancia.

De esta manera declaró “Hoy me informaron que un integrante de la custodia de la Gobernación dio positivo para coronavirus. Por eso he decidido realizar un hisopado inmediatamente”, en consecuencia Raúl Jalil cumplirá la cuarentena de o no positivo. De esta manera, sentenció que no hay que bajar los brazos y seguir cumpliendo las normas que dispone el COE provincial.

Este no sería el primer gobernador del país con un contacto estrecho: en el día de hoy Axel Kicillof retomó en el día de hoy sus actividades, luego de 14 días de cuarentena por un contacto estrecho. Además, otro caso que tuvo resonancia fue el gobernador de Entre Ríos, Bordet, quien había contraído la enfermedad. Finalmente, se espera cuál el resultado del gobernador Raúl Jalil.