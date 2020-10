Policías tirados en la plaza, reacción tardía en Tapso

La pandemia escribió otro capítulo en Catamarca con ribetes indignantes. Policías que tuvieron contacto con una persona que dio positivo permanecían tirados en la plaza de Tapso porque supuestamente no tenían dónde hacer la cuarentena. En realidad parece que las autoridades no sabían o no les importó. Luego de que los familiares se movilizarán y amenazaran mediatizar el abandono, recién llegó la tardía reacción oficial.

“Desde anoche a las 00 los tienen en la plaza a los efectivos de Tapso dicen que no tienen dónde llevarlos pero en la Hostería se juntaron todos a ver el partido de la Selección Argentina. En vez de llevarlos y aislarlos por un contacto estrecho que dio positivo ayer, los tienen tirados en una plaza al frente del municipio”, escribieron los vecinos al Correo de El Aconquija.

Como sabemos los policías no pueden hablar porque pueden ser sancionados. Los que se movilizan son los amigos y la familia de los policías. Los reclamos fueron direccionados al intendente Mario Sosa y a las autoridades policiales. Son 4 efectivos comprometidos en esta situación, entre ellos una mujer policía. Se encuentran cumpliendo funciones en el control policial de la zona.











La solución llegó con el reclamo porque hace una hora llevaron a los policías a la hostería. Trascendió que allí irán todos los contactos estrechos o las personas que tuvieron contacto con el sujeto positivo Covid-19. El malestar fue por la demora y la falta de humanidad de las autoridades mientras los efectivos pasaban las horas a la intemperie. Estaban sin ninguna solución desconociendo el sacrificio que implica estar en los puestos camineros.

Esta desidia recuerda a una nota presentada ayer por El Aconquija donde agentes del Servicio Penitenciario alojados en un hotel céntrico de la capital de Catamarca preocupados por su salud pedían por un médico o acciones oficiales debido a que presentaban síntomas de covid-19. Cuya respuesta insólita de un profesional de la salud ligado al Penal sugirió livianamente que “se den un baño para bajar la fiebre”. Cualquier cosa, menos ir.